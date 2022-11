Stagione finita per Alcaraz, salterà le Finals e la Coppa Davis

Brutte notizie per Carlos Alcaraz che salterà l’ultima parte di stagione rinunciando sia alle ATP Finals che alla Davis Cup. Il numero 1 del mondo ha infatti riportato uno strappo addominale nel quarto di finale di Parigi-Bercy contro Rune e dovrà stare fermo per circa sei settimane.



Era nell’aria già dalle parole di Alcaraz e qualche minuto fa è arrivata la notizia ufficiale, lo spagnolo salterà le ATP Finals per recuperare dallo strappo addominale rimediato nei quarti di finale di Parigi-Bercy contro Rune.

Il masters di fine stagione dunque si giocherà senza il numero uno del mondo che dovrà stare fermo per circa sei settimane e tornerà in campo soltanto nel 2023 chiudendo qui una stagione da assoluto protagonista.

Al posto di Alcaraz subentrerà alle Finals l’americano Fritz, con Hurkacz prima riserva e Rune seconda.

Brutta tegola per la Spagna che giocherà la prossima Coppa Davis senza Alcaraz e Nadal i due tennisti più forti ed in forma in questo 2022.

Prima di Alcaraz era stato proprio il 22 volte campione slam l’ultimo tennista che da numero 1 era stato costretto rinunciare alle ATP Finals.



Tras ser evaluado por mi equipo médico, @drlopezmartinez y @JuanjoMoreno_M, lamentablemente este es el resultado de mi lesión: desgarro muscular en la musculatura oblicua interna de la pared lateral abdominal izquierda con un tiempo de recuperación estimado de seis semanas. pic.twitter.com/f7gMvuJFr9 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 5, 2022

Alcaraz rinuncia alle ATP Finals, Djokovic favorito assoluto

Arriva direttamente dal profilo social del numero 1 al mondo la notizia che nessun tifoso di tennis avrebbe mai voluto leggere, Carlos Alcaraz non parteciperà alle ATP Finals.

In settimana lo spagnolo aveva lanciato un chiaro allarme sulle proprie condizioni fisiche e gli esami strumentali hanno evidenziato uno strappo nella zona addominale che gli impedisce di giocare ai massimi livelli.

Alcaraz tornerà nel 2023 con l’obiettivo di arrivare al massimo della condizione fisica agli Australian Open e giocare disputare la prossima stagione da protagonista assoluto per confermarsi in vetta al ranking ATP.

Diventa Novak Djokovic ora il favorito assoluto per il torneo di Torino, il serbo anche a Parigi ha dimostrato di essere tornato al massimo della condizione fisica e proverà a concludere il suo anno con l’ennesimo titolo della carriera.

Il vincitore di 21 slam non è ancora sicuro di poter partecipare al prossimo Australian Open per via della sua decisione di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid 19, scelta che gli ha impedito di partecipare a diversi tornei negli ultimi due anni.