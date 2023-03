Sta per uscire l’ultimo album di Ed Sheeran, la sua terapia

Il nuovo album di Ed Sheeran è stato per lui una terapia

intitola “-” (Subtract), è nato in collaborazione con Aaron Dessner (The National) e uscirà in tutto il mondo il 5 maggio: l’album di Ed Sheeran si preannuncia già un concentrato di emozioni. Lo sappiamo già, semplicemente perché il cantante ha appena deciso di narrare la genesi del lavoro: mentre era all’opera, una serie di inconvenienti sono arrivati nella sua vita, l’hanno scossa, rendendola davvero difficile. E allora cosa ha fatto l’artista? Quello che avrebbe fatto qualsiasi suo collega al suo posto: ha deciso di far confluire tutte le sensazioni che stava provando nella sua musica. Sil’album di Ed Sheeran si preannuncia già un concentrato di emozioni. Lo sappiamo già, semplicemente perché il cantante ha appena deciso di narrare la genesi del lavoro: mentre era all’opera, una serie di inconvenienti sono arrivati nella sua vita, l’hanno scossa, rendendola davvero difficile. E allora cosa ha fatto l’artista? Quello che avrebbe fatto qualsiasi suo collega al suo posto: ha deciso di far confluire tutte le sensazioni che stava provando nella sua musica. Ma procediamo per gradi. “Ho lavorato a Subtract per un decennio, cercando di scolpire l’album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l’arte”. Sì, perché lo scorso anno è stato probabilmente uno dei più difficili della sua vita: nell’arco di pochi mesi si è trovato a combattere contro dei nemici più o meno immaginari e ha dovuto farlo non solo per sé stesso, ma anche per la sua famiglia. A questo proposito poi Sheeran ha anche aggiunto: “Scrivere canzoni è la mia terapia. Mi aiuta a dare un senso ai miei sentimenti. Ho scritto senza pensare a quali sarebbero state le canzoni, ho solo scritto quello che è successo. E in poco più di una settimana ho sostituito un decennio di lavoro con i miei pensieri più profondi e oscuri”. A quanto pare, insomma, il cantante a un certo punto ha preso l’ultimo decennio di lavoro e lo ha trasformato, seguendo semplicemente il suo istinto, i suoi sentimenti, le sue emozioni. Ha in pratica fatto confluire la sua intera vita in quelle canzoni, che sono diventate portatrici del suo messaggio personale, quello che voleva urlare al mondo, oppure quello semplicemente potremmo dire che sono diventate un mezzo per metabolizzare tutto ciò di negativo che gli stava accadendo e di cui voleva in certo senso disfarsi. Qualcuno disse che se riesci a scrivere le tue paure le hai già sconfitte per metà. Probabilmente quello che Ed Sheeran ha tentato di fare è stato proprio questo: mentre la sua vita si stava pian piano sgretolando in mille pezzi – e, fidatevi, ogni lato stava crollando, il caos aveva cioè preso completamente il sopravvento su tutto il resto – lui ha fatto della musica la sua colla e il suo scotch. Ma cos’è accaduto esattamente in quei mesi? Ecco tutta la verità (che il cantante è riuscito a svelare proprio adesso). Cosa aspettarsi dal suo nuovo lavoro

Arriviamo subito al sodo: quello che è accaduto a Ed Sheeran è davvero incredibile. Come lui stesso ha raccontato: “Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore”.

Andando quindi in ordine, ricordiamo che l’artista fa coppia fissa dal 2015 con l’amica d’infanzia ed ex compagna di classe delle scuole superiori Cherry Seaborn, che ha sposato nel 2018 e da cui ha avuto la prima figlia circa un paio di anni dopo. Neanche un anno fa – a maggio del 2022 per essere precisi – la coppia ha dato alla luce la sua seconda figlia, Jupiter. Proprio pochi mesi prima del parto, a quanto pare, hanno scoperto che Cherry era affetta da un tumore, ma non è chiaro quale fosse né tantomeno come poi siano proseguite le cure e come stia lei oggi.

Quello che è certo, invece, è che l’amico a cui si riferisce è Jamal Edwards, partito come star di YouTube e divenuto il capo della piattaforma musicale Sbtv, da lui fondata, che aveva lanciato artisti come Dave, Skepta ed Ed Sheeran appunto. Sia chiaro: tra i due non vi era solo un rapporto professionale, perché erano legati da un profondo affetto e da una profonda stima reciproca. Jamal, però, il 21 febbraio del 2022 è morto in seguito a una malattia improvvisa: la sua scomparsa è stata inaspettata, tanto da scuotere non poco il suo amico, che sui social pochi giorni dopo gli aveva dedicato un post davvero commovente, che recitava così: “Non ho pubblicato nulla perché non riuscivo a trovare le parole, non riesco a rispondere perché non so cosa dire. Jamal è mio fratello. La sua luce brillava così intensa. La usava solo per illuminare gli altri e non chiedeva mai nulla in cambio. Una luce di stelle risplende per milioni di anni dopo che se ne sono andate e la sua volontà continuerà a illuminare ogni momento oscuro, siamo tutti consapevoli del suo potere. Non sarei qui senza di lui, professionalmente e personalmente. Non ci sarà mai niente di simile a quello che è, ma sono così grato di essere esistito nella sua orbita”.

Per quanto riguarda, invece, il suo riferimento al tribunale, ricordiamo che non molto tempo fa Ed Sheeran è stato accusato per la terza volta di plagio. Dopo aver vinto la causa contro la sua Shape Of You, del 2017 – imputata di essere la copia di No Scrubs del gruppo TLC – il cantautore è tornato in tribunale meno di un anno fa.

Al centro dell’attenzione vi era “Thinking Out Loud”, di cui alcune parti sono ritenute decisamente troppo simili a Let’s Get It On di Marvin Gaye, un successo del ’72. Sheeran aveva richiesto esplicitamente che l’accusa venisse archiviata, ma il giudice federale aveva escluso completamente questa possibilità.

Il caso era stato aperto già nel 2018 e Sheeran potrebbe trovarsi a pagare ben 100 milioni di dollari per violazione del copyright. Per adesso nulla è certo però: sarà la giuria a valutare se le due composizioni presentano troppi elementi in comune oppure no anzi, come ha affermato il giudice Stanton, “potrebbe scoprire che la sovrapposizione tra la combinazione di progressione di accordi e ritmo armonico delle canzoni è molto stretta”.