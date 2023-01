Spruzzalo subito in doccia e non dovrai più pulirla per 1 mese intero

Ecco quali sono gli ingredienti che dovrai unire per non pulire più la doccia per un mese intero. Soltanto in pochi lo sanno.

Vi sveliamo come pulire la doccia soltanto con pochi ingredienti da mettere tutti all’interno di una bottiglia di plastica dotata di spruzzino.

Come mantenere la doccia pulita

Mantenere la doccia pulita è importante non solo per l’igiene personale, ma anche per la salute della nostra casa. E’ uno degli ambienti in cui trascorriamo più tempo e, se non viene pulita regolarmente, può diventare un focolaio di germi e batteri.

Ma come fare per mantenere la doccia sempre pulita e igienizzata? Ecco alcuni consigli:

Pulirla dopo ogni utilizzo: questo semplice gesto ci permette di rimuovere il calcare e i residui di shampoo e bagnoschiuma prima che si depositino e diventino più difficili da rimuovere. Utilizzare una spazzola o una spugna morbida con un detergente a base di acido citrico o bicarbonato di sodio è un ottimo modo per rimuovere lo sporco e il calcare senza danneggiare la superficie della doccia.

Utilizzare un detergente specifico: esistono in commercio detergenti appositamente formulati per rimuovere lo sporco e il calcare dalle superfici della doccia. Sono particolarmente efficaci su piastrelle, vetro e plastica e non danneggiano le superfici.

Rimuovere il calcare: il calcare è il nemico numero uno della doccia. Se non viene rimosso regolarmente, può formare macchie fastidiose e difficili da rimuovere. Per evitarlo, è consigliabile utilizzare un prodotto anticalcare ogni settimana. Inoltre, utilizzare una tenda invece di una porta in vetro può aiutare a prevenire la formazione di calcare, poiché la tenda trattiene l’acqua e impedisce che schizzi sulla superficie delle piastrelle.

Sgrassarla periodicamente: ogni tanto è importante sgrassare la doccia per rimuovere lo sporco e l’olio accumulato. Per fare questo, basta utilizzare un detergente a base di acido citrico o aceto bianco e lasciarlo agire per qualche minuto prima di sciacquare.

Mantenere la doccia pulita non solo ci garantisce un ambiente igienizzato, ma ci permette anche di prolungarne la durata nel tempo. Se seguirete questi semplici consigli, sarà sempre igienizzata e pronta per l’uso.

Spruzzalo soltanto una volta

Pulire la doccia può essere un compito noioso e difficile, soprattutto se la superficie è piena di calcare e di residui di shampoo e bagnoschiuma. Tuttavia, esiste un modo semplice e veloce per farla brillare come nuova: basta unire alcuni ingredienti comuni che probabilmente avete già in casa.

Per preparare questo detergente fai-da-te, dovrete unire una tazza di alcol denaturato, una di acqua ossigenata e un cucchiaio di detersivo per i piatti. Aggiungete poi un cucchiaio di brillante per lavastoviglie e tre aztze di acqua. Mescolate bene gli ingredienti e versate il composto nella doccia. Lasciate agire per qualche minuto, poi sciacquate con acqua calda.

Questo detergente è particolarmente efficace per rimuovere il calcare e gli altri residui che si accumulano sulla superficie. L’alcol denaturato agisce come un disinfettante, mentre l’acqua ossigenata aiuta a rimuovere le macchie. Il detersivo per i piatti e il brillante per lavastoviglie, infine, aiutano a rimuovere lo sporco e a far risplendere la doccia.

Pulirla regolarmente con questo detergente vi garantirà un ambiente igienizzato e privo di germi. Inoltre, rimarrà sempre pulita e pronta per l’uso. Non dimenticate di indossare guanti protettivi durante la pulizia e di aprire la finestra per areare la stanza, poiché l’alcol denaturato ha un forte odore.