Spesa, se la fai qui risparmi la bellezza di 3.000 euro: eppure ci vanno in pochi

Risparmiare facendo la spesa è possibile? C’è un posto dove si può comprare e risparmiare sino a 3.000 euro senza rinunciare a nulla. Approfondiamo insieme l’argomento.

Quante volte dopo aver fatto la spesa per la settimana, si controlla lo scontrino e ci si mette le mani nei capelli? In questo ultimo periodo, con gli aumenti dei prodotti e l’inflazione alle stelle sono tantissimi i consumatori che si chiedono come risparmiare sugli acquisti. Sembra impossibile, eppure c’è un posto dove è possibile risparmiare una cifra sino a 3.000 euro anche se in pochi lo considerano.

Spesa e rincari, italiani alla ricerca del risparmio

È proprio così, infatti gli italiani stanno facendo di tutto per trovare un posto dove poter risparmiare sulla spesa. I beni alimentari – e non solo – sono indispensabili, ma i prezzi sono arrivati alle stelle e non consentono più alcuno sfizio.

Infatti, si acquistano solo dei prodotti che possano far risparmiare gli utenti in maniera netta una volta al mese. Chiariamo un fatto: si può rinunciare agli sfizi, ma non ai beni di tutti i giorni che servono per mangiare e azioni di ogni giorno.

Uno studio di Altroconsumo ha portato ad una scoperta molto interessante, infatti i consumatori potrebbero risparmiare sino a 3.000 euro se solo si recassero in un determinato supermercato.

Sino a 3.000 euro di risparmio sulla spesa: ecco dove andare

Come da stima di Altroconsumo è possibile risparmiare sino a 3.000 euro all’anno sulla spesa. L’obiettivo era stilare una lista con tutti i supermercati più e meno economici, prendendo riferimento dei dati raccolti a campione su 1,6 milioni di prezzi in 67 città italiane e 1.171 punti vendita.

Le classifiche stilate sono differenti, basandosi sui prodotti che vengono acquistati maggiormente, di marca o di marchio commerciale sino alle offerte e una spesa mista della settimana.

Per fare chiarezza:

In termini di spesa mista è il Famila al primo posto come supermercato più economico, seguito dal Dok.

Per una spesa economica si sono presi in considerazione i vari discount e in cima alla classifica si posiziona l’Eurospin e Aldi, con prezzi del 34% in meno di tutti gli altri discount come il Carrefour Market.

Tra tutti i dati raccolti si evince che le famiglie preferiscono acquistare comunque prodotti di marca, seppur più cari. Per questo motivo alcuni di questi optano per la marca commerciale cercando di mantenere un ottimo rapporto qualità prezzo.

È l’Esselunga ad aggiudicarsi il primo posto come rapporto qualità/prezzo, con un risparmio sino al 9% rispetto al Carrefour Market.

I prodotti a marchio commerciali sono acquistati per risparmiare e il Carrefour – nel 2022 – supera il Conad da sempre al primo posto.

In linea generale Aldi ed Eurospin permettono un risparmio di circa 3.000 euro annuo sulla spesa di tutti i giorni. In merito alle città è Parma la più conveniente, mentre le meno economiche sono Bologna – Ravenna – Vicenza e Venezia.

Per risparmiare e acquistare prodotti di alta qualità è bene fare una stima, osservando i prezzi dei supermercati presenti vicini al proprio domicilio.