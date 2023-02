Spesa, il trucco svelato dagli scaffalisti per spendere solo 20€ a settimana

By

Come riempire la dispensa spendendo soltanto 20 euro a settimana? Svelato il trucco da chi il supermercato lo vive dall’interno.

Caro spesa e risparmio: gli italiani in crisi

Se tutti gli italiani pensavano che il 2023 sarebbe iniziato sotto una buona stella, almeno da un punto di vista economico, si sono ritrovati messi invece con le spalle al muro. Proprio come il 2022 che si è concluso da poco, anche il nuovo anno inizia all’insegna della inflazione.

Il caro spesa sta procurando non pochi problemi e tantissime sono le famiglie italiane che devono fare i conti con gli stipendi bassi e i prezzi, soprattutto dei generi alimentari, invece altissimi.

Purtroppo, e questa è ormai una realtà consolidata, riempire il carrello della spesa sta diventando sempre più un lusso che tanti non possono permettersi. In questo contributo vogliamo però parlarti di un trucchetto svelato dagli scaffalisti, da chi cioè all’interno dei supermercati conosce bene le dinamiche e i meccanismi: sai che puoi portare a casa un bel po’ di cibo spendendo solo €20 a settimana? Ecco come attuare il cosiddetto risparmio alimentare.

Il trucco degli scaffalisti per spendere solo 20 euro a settimana

Fare la spesa è diventato un lusso che solo pochi possono permettersi. Mentre prima gli italiani erano soliti riempire le dispense con prodotti di ogni genere, attualmente invece la spesa è diventata quotidiana.

Se da un lato questo fattore è positivo perché così si evitano gli sprechi, dall’altro però il caro spesa, che costringe le famiglie a risparmiare anche su prodotti di prima necessità, non è assolutamente un bene.

Se anche tu stai cercando delle soluzioni per riempire la dispensa senza però svuotare il portafoglio, continua a leggere questo articolo. Gli scaffalisti, coloro che cioè il supermercato lo vivono dall’interno, hanno svelato un trucchetto che siamo sicuri tornerà utile anche a te.

Sai che con soli €20 a settimana puoi fare la tua spesa? Ti spieghiamo in che modo. Secondo alcune statistiche pubblicate da Istat, per un nucleo familiare di 2-6 persone la spesa settimanale viene a costare all’incirca 500 euro mensili ovvero 116€ a settimana.

Secondo invece la Coldiretti, una persona senza compagno o figli spenderebbe in media €300 al mese cioè €70 a settimana. Ancora, una coppia senza figli spenderebbe 350€ al mese e quindi €80 a settimana.

Occhio a cosa metti nel carrello

Sempre però secondo queste ricerche, in queste cifre gli italiani fanno rientrare non soltanto beni di prima necessità ma anche prodotti secondari o superflui come per esempio snack o cibi Gourmet che fanno lievitare notevolmente la spesa.

Come tagliare il budget settimanale senza rinunciare al cibo? Secondo gli scaffalisti, la prima cosa da fare è scegliere un discount che vende ovviamente prodotti di buona qualità. Occhio anche ai volantini settimanali o giornalieri che spesso contengono super offerte anche nel fine settimana, per esempio, che ci consentono di risparmiare un bel po’ di soldini.

L’altro fattore da non sottovalutare è la spesa online. Anche quest’ultima opzione presenta i suoi vantaggi e spesso in rete i supermercati che offrono anche questo servizio, mettono i prodotti a prezzi scontati o con spese di spedizione gratuita. Addirittura, su alcuni prodotti si può arrivare a risparmiare fino al 50 per cento.

Anche tu però puoi mettere in pratica delle piccole accortezze che ti aiuteranno a risparmiare tanto. Se per esempio non puoi fare a meno della carne, allora inizia a comprare quella bianca che è molto più economica rispetto a quella rossa.

Per quanto riguarda invece i cereali, il riso è tra gli alimenti più economici e anche veloci da cucinare. E della pasta, poi, ne parliamo? Anche i marchi più conosciuti spesso vengono venduti a prezzi super scontati.

Nel tuo carrello della spesa non possono mai mancare poi le uova, la frutta e i fiocchi d’avena, tutti prodotti che hanno un prezzo davvero irrisorio. Insomma, solo con questi semplici accorgimenti, noterai che con soli 20 euro settimanali riuscirai a riempire la tua dispensa senza svuotare il portafoglio.