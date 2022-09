Una data storica per il nostro Paese e per Samantha Cristoforetti, prima donna europea a diventare comandante dell’ISS. Oggi è un giorno speciale: il passaggio di consegne che tutti attendevano con ansia.

Samantha Cristoforetti è la prima donna italiana a far parte degli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea, la donna spaziale dei record.

Oggi per lei, e per l’Italia intera, sarà un giorno storico: finalmente avverrà il passaggio di consegne che la farà diventare la comandante dell’ISS (International Space Station). Ecco tutti gli aggiornamenti sulla cerimonia che avverrà nel pomeriggio.

Samantha Cristoforetti diventa comandante dell’ISS, la cerimonia oggi

Oggi, alle 15.30, ci sarà una cerimonia molto importante per il mondo spaziale: Samantha Cristoforetti diventerà la prima donna comandante dell’ISS.

La Cristoforetti, astronauta milanese dell’ESA, la prima donna italiana a farne parte, oggi prenderà il posto del collega russo dell’Expedition 67, Oleg Artemyev.

Un momento che sarà trasmesso in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale, sui canali Esa Web TV e Nasa Tv. Il passaggio avverrà tra i due astronauti: Artemyev consegnerà le chiavi della Stazione a Samantha Cristoforetti che, da oggi 28 settembre, prenderà ufficialmente il comando.

Con questo ruolo assegnatogli, la Cristoforetti diventerà ufficialmente il quinto comandante europeo della Stazione Spaziale, tra cui la prima donna in assoluto.

Un ruolo fondamentale per il successo dell’ISS, che Samantha è onorata di ricoprire, come spesso ha affermato in questi mesi in diverse interviste.

Samantha Cristoforetti, i successi della prima astronauta italiana nello spazio

Un nuovo grandissimo traguardo quello di Samantha Cristoforetti, che oggi scrive la storia diventando la prima comandante donna della Stazione Spaziale Internazionale.

Samantha è d’esempio per tantissime donne italiane, grazie alla sua brillante carriera e alla grandissima passione per il suo lavoro, che dimostra ogni giorno.

Cresciuta in Trentino, Samantha si traferisce a 17 anni negli USA, in Minnesota, dove studia alla St. Paul Central High School, primo scalino per un traguardo molto grande.

Nel 2001 inizia il percorso militare nell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, mentre nel 2004 consegue la laurea triennale in Scienze Aeronautiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli con 110/110 e lode.

La svolta nella sua vita arriva nel 2009, quando viene selezionata come prima italiana dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, il coronamento di un sogno per lei.

Da allora, la sua carriera nello spazio è in continua evoluzione: la sua prima missione è stata nel 2014, quando parte per l’ISS, dopo due anni di addestramento. Sarà in quel momento la prima italiana ad andare nello spazio, un vero e proprio record.

Il suo sogno da bambina si è realizzato: ora Samantha Cristoforetti è diventata comandante dell’ISS, raggiungendo un obiettivo che potrebbe essere il sogno di milioni di ragazze e ragazzi nel mondo.