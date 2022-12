Spargi del sale grosso sull’asse da stiro, quel che accade ai panni è inaspettato

Spargendo del sale grosso sull’asse da stiro avviene un fenomeno che non ti saresti mai aspettato: non ne farai più a meno.



Una delle faccende domestiche, che secondo una stima è stata considerata come una delle più noiose è stirare gli indumenti che abbiamo ritirato dal nostro stendino o dalla nostra asciugatrice.

Spesso, vediamo su di una sedia accumularsi indumenti che aspettano di essere stirati e col passare del tempo renderli privi di pieghe diventa sempre più difficile in quanto la pressione tenderà a formarne delle nuove.

Sale grosso: ecco cosa accade mettendolo sull’asse da stiro

Infatti, se accumuliamo i nostri panni e ci mettiamo sopra degli altri, le pieghe che attendono di essere eliminate con la pressione degli altri indumenti saranno sempre più difficili da eliminare.

Per questo motivo si consiglia sempre di stirare appena vi è possibile, senza aspettare tempo, affinché non solo i nostri panni saranno presto disponibili per essere indossati ma anche per non trovarsi tantissime robe da dover sistemare.

In commercio, recentemente, sono stati diffusi dei ferro da stiro che permettono di stirare alcuni indumenti, specie camicie e altri indumenti del genere, in modo verticale ma sono tante le casalinghe che non riescono a trovare giovamento da questa nuova tecnologia.

Pertanto, rimane sempre di moda il vecchio ferro da stiro e l’utilizzo dell’asse dove possiamo adagiare i nostri indumenti e poi passarci su l’elettrodomestico per eliminare le pieghe.

Il ferro da stiro, viene utilizzato con la presenza di acqua in quanto sfrutta il vapore acqueo per poter esprimere tutto il suo potenziale e spesso si forma del calcare sul fondo del nostro elettrodomestico.

Per questo, alcuni indumenti, potrebbero macchiarsi o ritrovarsi con residui calcarei e dovremmo poi rilavarli o addirittura, nei casi più gravi, gettarli via senza poterli recuperare nuovamente.

Il rimedio naturale da usare

Ma esiste un metodo per far in modo che questo non accada e possiamo farlo pulendo il fondo del nostro ferro da stiro con del sale grosso da cucina e un foglio di carta assorbente o di alluminio.

Per prima cosa, bisogna adagiare sull’asse da stiro il foglio di carta assorbente o di alluminio e cospargere sopra del sale grosso, in una manciata abbastanza utile per il nostro ferro.

Dopodiché, una volta che avremo portato il ferro da stiro alla sua massima potenza, con il massimo del riscaldamento, poggiarlo sopra al sale e attendere alcuni minuti fino a quando il sale avrà aderito alla sua parete.

Fatto questo, spegnere il nostro ferro da stiro e lasciarlo raffreddare e poi successivamente, pulirlo rimuovendo il sale, con dell’altra carta assorbente o un panno in microfibra in modo che non si graffi.

In questo modo, avremo rimosso tutto lo sporco e il calcare dal nostro ferro da stiro e potremo utilizzarlo senza che i nostri indumenti si macchino e anche la sua funzione sarà maggiormente ottimale.

Infatti, il calcare tende a rovinare la prestazione del nostro elettrodomestico che invece, con questo metodo, riuscirà a levare perfettamente i segni delle pieghe dai nostri indumenti che sembreranno come nuovi.

Grazie a questo metodo potremo dire addio a brutte sorprese durante la stiratura dei nostri capi d’abbigliamento.