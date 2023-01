Spare, Harry scatena l’ira dell’esercito e dei reali: “E’ un traditore”

Durissima anche la stampa sul principe Harry. Polemica per gli estratti del suo Spare sull’uccisione di 25 miliziani in Afghanistan.

Pare che nel libro “Spare” il principe Harry abbia riferito di aver ucciso 25 miliziani durante il suo servizio militare in Afghanistan tra il 2007 e il 2008: “Non erano umani, per me erano pedine”. L’esercito parla di tradimento, ma anche il The Sun stavolta nel suo editoriale colpisce duramente: “Un personaggio pietoso”.

Spare, polverone Harry: “Non erano persone, per me erano pedine”

“Per me non erano persone, erano pedine“. Sono state queste le parole scritte da Harry, nel suo nuovo libro “Spare“, a gettare nelle polemiche il principe. Il trasgressivo figlio di Carlo emigrato in California, ormai da anni lontano dalla vita di corte e dalla corona, spesso dagli Stati Uniti si è lasciato andare a rivelazioni al veleno, alimentando stupore.

Ma stavolta nessun gioco di antipatie tra i reali, nessuno scandalo di razzismo. Piuttosto delle parole “irrispettose” che avrebbero fatto sembrare Harry agli occhi del Regno Unito un traditore. Almeno per quanto riguarda l’esercito britannico, visto che alcuni esponenti non si sono limitati a prendere posizione contro il duca di Sussex, ma lo hanno categoricamente rimproverato.

Le sue parole si rifanno al suo servizio militare in Afghanistan, quando Harry nel 2007 e nel 2008 aveva servito la corona, uccidendo appunto dei miliziani. Questa mancanza di sensibilità nel definirli pedine ha fatto insorgere non solo i militari, ma anche la stampa. Se la Royal Family tace, fonti interne riferiscono di grande disappunto anche da Buckingham Palace, e la sensazione è che stavolta con Carlo il rapporto sia giunto definitivamente al capolinea. A questo punto potrebbe esser difficile vedere il figlio di Lady D, e del prossimo erede al trono appunto, il prossimo maggio a Londra per l’incoronazione.

Anche William, riportano fonti del Daily Mirror, sarebbe distrutto per le parole del fratello. “Distorsione della realtà”, si legge ancora sul tabloid da un’altra fonte.

Harry, il tradimento: “Personaggio pietoso”

Tra le reazioni più dure alle parole di Harry, sicuramente quelle dell’ex colonnello Richard Kemp, superiore del principe ai tempi dell’Afghanistan: “Ha tradito i suoi compagni e l’esercito, che rispetta sempre la vita umana“.

Un ex marine, amico di Harry, Ben McBean ha richiamato il principe: “Ti voglio bene, ma adesso taci“.

Durissime le frasi riportate dal The Sun. Nell’editoriale del tabloid inglese infatti si dipinge il duca come un “personaggio pietoso, consumato dalla rabbia“. Anche la stampa inglese dunque, che spesso ha strizzato l’occhiolino a Harry e Meghan, dopo l’ultima uscita dell’ex reale sembra aver girato le spalle ai duchi di Sussex, che adesso si preparano a una replica.

Chissà se l’argomento verrà trattato nell’intervista esclusiva che in Italia andrà in onda su Real Time il prossimo 10 gennaio, condotta dall’emittente inglese ITV.