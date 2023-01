Sparatoria su un set in Usa, Alec Baldwin incriminato per omicidio

By

L’attore Alec Baldwin è stato accusato di omicidio involontario per una sparatoria avvenuta in un set in America.

Insieme a lui è stato accusato del medesimo reato anche l’armiere Gutierrez-Reed, come lui formalmente incriminato, vediamo cosa è successo.

Sparatoria in Usa, incriminato Alec Baldwin

Alec Baldwin si è reso protagonista di una vicenda molto grave, infatti durante alcune riprese in un set negli Stati Uniti, c’è stata una sparatoria e una vittima.

L’attore e comico statunitense impugnava la pistola con cui pensava di sparare in maniera finta, invece questa era caricata con proiettili veri. Il set in questione è quello del film Rust e a morire è stata la direttrice della fotografia della pellicola, Halyna Hutchins.

La notizia è stata riportata dai media statunitensi e l’incriminazione è arrivata formalmente dopo gli accertamenti delle forze dell’ordine, che hanno incriminato anche l’armiere che avrebbe dovuto controllare le armi da utilizzare durante le riprese del film.

L’incriminazione dei due era stata preannunciata due settimane fa dalla procuratrice di Santa Fe, Mary Carmack-Altwies.

L’accusa

L’accusa di omicidio involontario che pende sui due è legata alla negligenza che ha portato alla morte della donna, uccisa in questo modo brutale il 21 ottobre del 2021 in New Mexico, dove appunto si stava girando il film.

A Baldwin era stato assicurato che l’arma era sicura, così l’ha puntata verso la telecamere e ha sparato un colpo che ha colpito la Hutchins, che ha lasciato il marito e un figlio.

Nella vicenda era rimasto ferito anche il regista Joel Souza. Baldwin non solo recitava nel film ma era anche il co-produttore e in merito a questa tragedia aveva parlato di un incidente che non avrebbe dovuto accadere.

Dall’inchiesta condotta dagli inquirenti sono emersi gravi negligenze ma soprattutto l’incuria nel gestire l’aspetto della sicurezza delle armi che venivano utilizzate in scena. Se verrà dichiarato colpevole, Baldwin rischia fino a 18 mesi di carcere e la posizione dell’armiere non è migliore.