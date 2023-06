Sparatoria in Giappone in un poligono di tiro, 2 morti e 1 ferito grave

In Giappone si è consumata una sparatoria nel poligono di tiro militare a Hino, un giovane apprendista di 18 anni ha aperto il fuoco contro altri membri dell’esercito. Due di loro sono morti ed uno si trova in gravissime condizioni. Il ragazzo è stato arrestato.

Non si conosce ancora la dinamica dei fatti, né se si tratti di un incidente o di un atto intenzionale, le forze militari giapponesi stanno attualmente svolgendo le indagini per capire cosa sia effettivamente successo all’interno del poligono di tiro.

Consumata una tragedia all’interno di un poligono di tiro di un campo di addestramento militare sito nel centro del Giappone Gifu.

A riportare la notizia sono stati i media locali, in particolare l’agenzia di Jiji press e un emittente nazionale, Nhk. Da quanto si apprende al momento le persone che sono rimaste ferite sono tre, due delle quali sono poi decedute poche ore dopo gli avvenimenti.

Le forze di autodifesa in queste ore stanno indagando su quanto avvenuto per capire se si è trattato di un incidente oppure se è stato un atto volontario e intenzionale, tutte le persone che sono rimaste coinvolte nella sparatoria sono membri delle truppe giapponesi.

Da quanto si apprende dalle autorità giapponesi il presunto colpevole della sparatoria è stato arrestato, a parlare è stato Hirokazu Marsuno, il portavoce del governo che ha affermato: “Un membro delle forze di autodifesa ha aperto il fuoco al poligono di tiro di Hino e tre membri delle forze di autodifesa sono rimasti feriti”.

Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva pubblica Nhk il presunto colpevole è un giovane ragazzo che ha meno di vent’anni, anche lui è un membro effettivo dell’esercito e ha aperto il fuoco utilizzando un’arma automatica.

Ulteriori dettagli sono stati resi pubblici, la polizia locale ha infatti confermato che il presento responsabile non ha neanche vent’anni, il giovane ha effettivamente 18 anni ed è membro dell’esercito giapponese, più precisamente è un apprendista militare.

Poco dopo questo triste annuncio ne è poi seguito un altro, le vittime della sparatoria sono due anche un altro dei feriti è deceduto. La sparatoria è avvenuta al poligono delle Forze di autodifesa a Gifu che si trova al centro dell’arcipelago nipponico.

Secondo quanto riportato dalle autorità militari del Giappone la sparatoria è avvenuta durante una esercitazione militare in cui il 18enne ha aperto il fuoco contro altri tre membri dell’esercito.

Per due dei tre feriti perciò non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi, entrambi infatti sono deceduti in ospedale. Il terzo ferito si trova attualmente in gravi condizioni.

Le indagini proseguono, sono ancora ignare le motivazioni che hanno portato al gesto e ancora non si è a conoscenza se si tratta di un atto intenzionale oppure se si tratta di un tragico incidente.