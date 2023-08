Sparatoria a Pasadena (California), 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in uno scontro a fuoco a Pasadena, California.

Secondo le informazioni trapelate, la sparatoria sarebbe iniziata al culmine di una rissa ma non è chiara la causa di quest’ultima. Al momento non sono stati effettuati arresta e la condizione dei feriti, trasportati in ospedale, è stabile. Si indaga per ricostruire quanto accaduto.

Sparatoria a Pasadena

Una terribile notizia è arrivata questa mattina, relativa a una sparatoria che ha provocato 5 feriti, a Pasadena. Il fatto in realtà è accaduto ieri sera, all’altezza dell’isolato 100 di Orange Grove Boulevard. A riferire quanto accaduto sono stati gli agenti locali che sono intervenuti ma abbiamo ancora poche informazioni sui dettagli dello scontro a fuoco.

Dalle prime informazioni, sembra che la sparatoria sia nata in seguito a una rissa e che sia stato un uomo in particolare che ha aperto il fuoco a cui poi gli altri hanno risposto.

Quatto persone sono state portate in ospedale con ferite gravi, una quinta invece è stata curata sul posto per lesioni più lievi.

Le indagini sono appena iniziate e gli agenti cercano di ricostruire la dinamica dei fatti, grazie anche all’aiuto delle parole dei testimoni che hanno avvisato le forze dell’ordine. Al momento non è scattato nessun arresto e non sono emersi dettagli sull’identità dei responsabili, che dopo il gravissimo fatto sono fuggiti.

L’ultima sparatoria di una lunga serie

Il tema delle armi da fuoco negli Usa continua a tenere banco e a rappresentare un grande problema per il Paese. Fra omicidi e suicidi, nel 2021, hanno perso la vita oltre 47mila persone, tutte a causa di armi da fuoco.

Questo numero comprende le morti accidentali e gli incidenti che potremmo definire senza senso, ad esempio proprietari di casa che, scambiandoli per malintenzionati, sparano a ragazzi che si avvicinano alla loro porta in cerca di indicazioni perché magari hanno sbagliato strada.

Le sparatorie come quella di ieri sera a Pasadena sono quasi all’ordine del giorno perché come sappiamo purtroppo è facile procurarsi un’arma in queste zone ma questa poi viene utilizzata senza controllo.

IN AGGIORNAMENTO