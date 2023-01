Spagna: coppia uccisa in casa, una delle vittime è italiana

Una coppia è stata trovata morta in Spagna per causa ancora da accertare ma le forze dell’ordine pensano a un femminicidio-suicidio.

A uccidere l’uomo e la donna, sono stati dei colpi di arma da fuoco.

Coppia trovata morta in Spagna

Un uomo e una donna sono stati trovati morti oggi in Spagna, precisamente nella loro abitazione nella località di La Linea de la Concepcion a Cadice. La polizia del Paese sta indagando per capire cosa sia accaduto ma la pista più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio.

Sembra infatti secondo le prime ricostruzioni, che l’uomo abbia ucciso la sua compagna e poi si sia tolto la vita con la stessa arma da fuoco, ritrovata nell’appartamento che è stato attentamente setacciato dalla Scientifica alla ricerca di indizi utili ai fini delle indagini.

Dai primi accertamenti risulta che una delle due vittime è di nazionalità italiana mentre l’altra è di nazionalità svizzera.

A riferire la notizia sono stati i media locali e in seguito è stata riportata anche da Ansa, che ha appreso diversi particolari da alcune fonti vicine agli inquirenti.

Non è stata resa nota l’identità dei due giovani e non è chiara la dinamica, infatti sebbene si pensa a un femminicidio-suicidio, questa ipotesi deve ancora essere confermata dalla polizia perché non ci sono elementi in merito.

Le indagini

Sono pochi i dettagli e le informazioni ancora frammentarie, tuttavia sappiamo per certo che l’uomo è italiano e aveva 65 anni, mentre la compagna svizzera ne aveva uno in meno.

I due convivevano in zona da molti anni, infatti le indagini stanno tenendo conto anche delle testimonianze dei loro vicini di casa, coloro che hanno lanciato l’allarme, e di chi li conosceva, per capire se ci fossero problemi nella coppia ed eventualmente quindi, capire il movente.

Il sindaco di La Linea, Juan Franco, si è detto molto dispiaciuto per l’accaduto e ha dichiarato ai media locali che si stanno attendendo conferme ma tutto lascia pensare a un caso di violenza domestica, in particolare di genere.

Secondo la prima ricostruzione elaborata dalle forze dell’ordine, il 65enne ha sparato alla sua compagna forse al termine di una lite e poi ha puntato l’arma contro sé stesso togliendosi la vita.

Si è trattato di un episodio isolato oppure di una violenza abituale? Questo uno dei punti di domanda su cui si cerca di fare luce, nel frattempo le rispettive famiglie sono state informate sui fatti e anche loro verranno ascoltate perché potrebbero fornire informazioni utili sui rapporti di coppia delle due vittime.