Spagna: approvata dal Congresso la norma che prevede il congedo mestruale e gli assorbenti gratis per le lavoratrici. Ecco cosa cambierà.

Importante svolta in Spagna. È stata approvata, infatti, dal Congresso la legge per la quale le donne lavoratrici potranno richiedere il congedo mestruale e ottenere assorbenti gratuitamente. All’interno del testo non è specificato la durata del congedo stesso. La Spagna diventa, dunque, il primo paese europeo a includere la salute mestruale nella sua legislazione.

Congedo mestruale e assorbenti gratis in Spagna

Un nuovo disegno di legge che permette alle lavoratrici di ottenere un congedo mestruale se soffrono di ciclo doloroso. La nuova norma, inoltre, permette alle donne di avere un accesso più facilitato agli ospedali pubblici, per quel che concerne l’accesso all’aborto.

Questo testo è stato approvato dai deputati della camera bassa del parlamento spagnolo in prima lettura, con 190 voti favorevoli, 154 contrari e 5 astenuti. L’iter continuerà con il passaggio del testo al Senato.

Si tratta di una legislatura legata a “conquiste femministe“, secondo Irene Montero, ministro dell’Uguaglianza.

La salute mestruale, come afferma il ministro, viene considerata come “parte del diritto alla salute” e, attraverso questo tipo di impostazione, si combatte “lo stigma e il silenzio” che, spesso, vengono messi in atto intorno a tale argomento.

Nel disegno di legge non è specificata la durata del congedo per malattia che i medici potranno concedere alle donne che soffrono di cicli mestruali particolarmente dolorosi.

Spagna, primo paese a inserire la salute mestruale nella propria legislazione

La Spagna sarà, dunque, il primo paese europeo ad adottare tale misura, seguendo l’esempio di altri paesi del mondo, quali Indonesia, Giappone e Zambia, che hanno inserito, nella propria legislazione, il congedo mestruale.

Il sindacato spagnolo UGT, però, ha espresso le proprie perplessità in merito al congedo mestruale, in quanto – fa notare – che i datori di lavoro potrebbero non assumere le donne al fine di evitare che si assentino dal proprio impiego.

Oltre al congedo mestruale, sarà concesso alle donne di avere un accesso più facilitato e lineare agli ospedali per quanto riguarda l’iter dell’aborto, un tema molto importante, visto che, in Spagna, il 15% dei medici è obiettore di coscienza. Un ostacolo che impedisce a molte donne di scegliere per la propria salute e il proprio futuro.

La nuova legge, inoltre, permetterà alle ragazze di 16 e 17 anni di abortire senza il consenso dei genitori: un cambiamento drastico, rispetto alla decisione del governo conservatore precedente.

Infine, tale disegno di legge ha come obiettivo anche quello di diffondere ulteriormente la materia dell’educazione sessuale nelle scuole, nonché la distribuzione di assorbenti e preservativi, in via gratuita, a tutti gli studenti che frequentano le scuole superiori.