Spaccio a Roma: clienti fidelizzati, droga a domicilio e un giro d’affari da 1,5 miliardi all’anno

Grazie ad un’operazione dei Carabinieri di Roma oggi, 10 luglio 2023, è stato possibile mettere fine ad una grande organizzazione che si occupava di spacciare droga nella Capitale e in particolare nel quartiere di San Basilio. Sono cinque le persone attualmente in arresto che svolgevano attività illegali legate alla vendita degli stupefacenti per un giro d’affari che era in grado di fruttare fino a 1,5 miliardi di euro ogni anno.

Le indagini dei Carabinieri hanno potuto accertare che l’organizzazione riusciva ad ottenere circa 5mila contatti al giorno, e che aveva creato un sistema che possiamo definire “droga delivery” che permetteva anche la consegna della merce a domicilio. Un uomo si occupa di raccogliere gli ordini e di guidare i clienti al punto di incontro con il pusher di turno. Online invece, in particolare sui social, veniva promossa la loro attività con la fidelizzazione dei clienti, un tariffario ben preciso e sconti del momento. Oltre agli arresti sono state sequestrate anche varie migliaia di dosi di cocaina.

Sventata organizzazione di spaccio a San Basilio, 5 gli arresti

Una vera e propria lista di clienti fidelizzati che acquistavano la droga secondo tariffari ben precisi o offerte speciali del momento. L’intera organizzazione era gestita grazie ad un sistema piramidale.

Uno degli arrestati, un uomo, si occupa di svolgere la mansione di centralinista, raccoglieva i vari ordini che arrivavano dagli acquirenti e li guidava al luogo di incontro, in cui quest’ultimi avrebbero potuto incontrare il pusher di turno.

L’organizzazione si muoveva anche online per fidelizzare i suoi clienti

Al fine di fidelizzare i clienti, l’organizzazione, aveva deciso di creare un sistema pubblicitario molto proficuo sui social network in cui pubblicava e sponsorizzava gli orari, il tariffario e le offerte del momento.

Secondo le indagini eseguite dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma di Montesacro, in un periodo di soli due mesi si è potuto ipotizzare che l’organizzazione riusciva a raggiungere 5mila contatti al giorno.

Diversi i metodi di consegna della droga, tra questi c’era anche l’utilizzo di un taxi che veniva utilizzato regolarmente dagli indagati.

Durante le operazioni di indagini che hanno dato riscontro alle attività investigative, i Carabinieri hanno potuto arrestare in flagranza di reato 3 persone. Al tempo stesso è stato possibile sequestrare migliaia di dosi di cocaina.

Le dosi di cocaina sono state trovate all’interno di una cantina che veniva regolarmente utilizzata per lo stoccaggio della droga.