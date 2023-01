Sorprendente il perché in tanti stanno iniziando a spargere la cannella sui panni stesi

Molte persone stanno cominciando a cospargere della cannella sui panni. Ecco il motivo di questo utilizzo.

Tutti quanti noi, quando prepariamo qualche pietanza, cerchiamo di renderla più saporita del solito e in molte zone del mondo, per far si che si abbia un sapore particolare si usa la cannella.

In Italia, il suo uso è moderato, anche se pian piano sta entrando a far parte delle ricette di molti piatti ma diversamente da noi, i Turchi la conoscono bene, in quanto è uno degli ingredienti fondamentali della salep.

Cannella: ecco perché si utilizza sui panni stesi

Questa, altra non è che una bevanda calda che viene consumata tra le strade di Istanbul, dove è possibile trovare dei chioschi che le vendono che viene formata con farina di salep e cannella.

La spezia in questione, rende prelibati soprattutto i dolci, e da un’aromatizzazione particolare infatti viene spesso utilizzata per i dolci natalizi per dare quel sapore che ci rimanda ai giorni di festa.

Il suo profumo è inconfondibile e subito ci fa venire in mente il periodo dell’anno di fine mese proprio per via del suo abbondante uso nei dolci anche se molto spesso altri lo associano alla catena di arredamento Ikea, per via dell’uso della spezia in alcuni prodotti in vendita nello shop alimentare dei suoi punti vendita.

Ma la cannella ha molte proprietà benefiche, è ricco di antiossidanti e stimola la circolazione aiutando a sconfiggere il colesterolo cattivo e protegge le vie cardio-vascolari oltre ad essere anche un ottimo alleato contro i batteri.

Per questo motivo, non è controindicato assumerla ma bisogna avere moderazione, in quanto se assunta in grandi quantità può provocare delle controindicazioni in particolare all’apparato digerente.

La spiegazione a questa pratica

Ma ultimamente, questa spezia, viene utilizzata sui panni stesi, soprattutto quando tendiamo a stendere il nostro bucato all’esterno aspettando che il sole e il vento lo asciughino.

In molti, ignari della funzione della cannella sui nostri panni, si sono chiesti come mai questa pratica sta prendendo spazio anche nel nostro Paese ed il motivo è molto semplice e pare sia un metodo molto efficace.

Quando c’è bel tempo e abbiamo la possibilità di asciugare i nostri panni al sole, evitiamo di creare umidità all’interno della nostra casa e sfruttiamo l’energia naturale per far si che il nostro bucato si asciughi nel breve tempo possibile.

A volte però, proprio per il fatto che tendiamo a esporli all’esterno, ci ritroviamo sui nostri capi d’abbigliamento, delle feci di piccioni e siamo costretti a lavare nuovamente il nostro bucato per via della spiacevole sorpresa.

La cannella, in questo caso, aiuta ad allontanare i volatili dai nostri panni, per via del suo odore che non viene gradito da questi animali e quindi si allontaneranno subito dal nostro bucato.

Mettendo questa spezia vicino ai nostri vestiti, possiamo vedere come, tutti i piccioni presenti sul nostro balcone spariranno in un secondo e potremo asciugare in modo naturale e senza danni i nostri capi d’abbigliamento all’esterno.

Quindi, è sempre meglio tenere in casa un po’ di cannella in polvere o in radice e cospargerla attorno i nostri panni appena li stendiamo.