Elon Musk attacca George Soros dopo la vendita delle azioni Tesla, paragonandolo a Magneto, noto personaggio degli X-Men.

C’è un nuovo confronto in corso tra due figure importanti del mondo degli affari e della finanza: Elon Musk e George Soros. L’uomo d’affari americano ha recentemente accusato il magnate delle finanze di aver venduto le sue azioni Tesla, definendolo come “un Magneto che odia l’umanità“. Questa dichiarazione ha generato reazioni contrastanti da parte dei media e dell’opinione pubblica, portando alla ribalta anche alcune teorie cospirazioniste legate al nome di Soros.

Soros vende le azioni Tesla, Elon Musk lo paragona a Magneto: “Odia l’umanità”

Elon Musk, noto imprenditore e CEO di Tesla, è stato recentemente al centro dell’attenzione mediatica per le sue dichiarazioni contro George Soros. Il magnate delle finanze ha, infatti, annunciato la vendita delle sue azioni Tesla, un evento che non è sfuggito all’occhio vigile del famoso uomo d’affari sudafricano, naturalizzato statunitense.

Musk ha definito Soros come “un Magneto che odia l’umanità“, facendo riferimento al celebre personaggio dei fumetti X-Men, il cui obiettivo era quello di distruggere gli umani a causa della loro inferiorità nei confronti dei mutanti.

Soros reminds me of Magneto — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2023

Cosa c’è alla base di queste accuse? Secondo alcuni osservatori, Musk potrebbe aver interpretato la vendita delle azioni Tesla – da parte di Soros – come un atto ostile nei confronti della sua azienda. Tuttavia, altri sostengono che ci possa essere qualcosa di più profondo in gioco: le teorie cospirazioniste legate a Soros.

L’Anti-Defamation League (ADL), un’organizzazione anti-discriminazione negli Stati Uniti, ha accusato, in passato, i critici di Soros – tra cui anche Musk – di alimentare teorie antisemite contro il magnate delle finanze.

Soros al centro di teorie cospirazioniste dell’Anti-Defamation League

George Soros è un miliardario ungherese-americano che ha fatto la sua fortuna attraverso gli investimenti finanziari.

Nonostante abbia dedicato gran parte della sua vita alla filantropia e al sostegno di diverse cause sociali, politiche ed economiche, negli ultimi anni, il suo nome è stato spesso associato a teorie cospirazioniste da alcune organizzazioni.

L’Anti-Defamation League (ADL), ad esempio, ha accusato Soros di essere uno dei principali architetti della campagna contro lo Stato d’Israele e di sostenere gruppi anti-israeliani in tutto il mondo. Secondo l’ADL, ci sarebbero delle organizzazioni finanziate da Soros che avrebbero promosso una serie di attacchi alle istituzioni israeliane.

In molti dipingono Soros come una figura oscura che agisce nell’ombra per influenzare le elezioni degli Stati Uniti e altri paesi attraverso donazioni ai partiti politici.

In particolare, alcuni giornalisti conservatori hanno suggerito che Soros stia cercando di destabilizzare le democrazie occidentali con i suoi investimenti finanziari. Sono solo supposizioni e ipotesi, non ci sono corrispondenze nella realtà con tali affermazioni.

Chi è George Soros?

George Soros è un imprenditore e filantropo di origine ungherese, noto soprattutto per la sua attività di investimento finanziario.

Il magnate nacque a Budapest nel 1930, in una famiglia ebrea, dove si trovò di fronte all’occupazione nazista della città durante la Seconda Guerra Mondiale. Conseguì la laurea negli U.S.A.

Dopo aver lavorato come analista finanziario, Soros realizzò il proprio fondo d’investimento nel 1969.

Grazie alla sua abilità nell’analisi dei mercati finanziari, il suo patrimonio personale è cresciuto rapidamente fino a raggiungere cifre stratosferiche.

Oltre alla sua attività di investitore, Soros si è sempre impegnato in molte cause sociali e politiche.

È stato uno dei principali sostenitori dell’integrazione europea – dopo la caduta del muro di Berlino – ed ha creato numerose organizzazioni non profit volte a promuovere i diritti umani e le libertà civili nei paesi meno sviluppati.

Nonostante ciò, George Soros rimane una figura controversa.

Da alcuni è considerato un benefattore generoso, da altri, invece, come un manipolatore dei mercati finanziari e – addirittura – come una minaccia per l’economia globale.