Sora, neonato morto nella culla: inutili i tentativi di soccorso

Ancora un bambino morto nella sua culla. La triste vicenda arriva, questa volta, da Sora, in provincia di Frosinone. È stata la mamma del piccolo a dare l’allarme. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Il bambino aveva soltanto 15 giorni di vita ed è stato trovato morto dalla sua mamma questa mattina nella sua culla.

Sora, neonato morto nella culla

Una tragedia che ha sconvolto tutto. Il piccolo aveva soltanto 15 giorni di vita e la sua mamma lo ha trovato privo di vita, questa mattina, nella sua culla. È accaduto a Sora, in provincia di Frosinone. La mamma, quando si è accorta che c’era qualcosa che non andava al suo bambino, ha immediatamente dato l’allarme.

I medici del pronto soccorso, però, una volta arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. Le cause della sua morte sono ancora tutte da accertare e, per questo motivo è stato disposto l’esame da parte del medico legale per capire cosa sia effettivamente successo e perché non sia stato possibile salvargli la vita.

La mamma ha trovato il suo bambino morto nella culla e, nell’ultimo disperato tentativo di salvargli la vita, ha chiamato immediatamente il 118. Ma quando il personale medico è arrivato a casa sua, per il piccolo non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Ora la salma del piccolo che, ricordiamo, è morto a soli 15 giorni dalla sua nascita, si trova presso l’obitorio dell’ospedale “Santissima Trinità” ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria di Cassino. Sul corpo del bambino sarà eseguito l’esame del medico legale per capire cosa sia effettivamente successo e se sia morto questa mattina, quando la sua mamma lo ha ritrovato senza vita nella culla, o nelle ore precedenti.

La mamma ha subito dato l’allarme

Quando la donna ha visto che qualcosa non andava nel suo piccolo, che questi non rispondeva ai suoi solleciti, ha capito che era successo qualcosa di grave. Ha, perciò, immediatamente chiamato il 118 che, nel giro di pochi minuti, è arrivato con un’ambulanza dal vicino ospedale. Insieme, è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri. Ma purtroppo, per il piccolo di soli 15 giorni, non c’è stato nulla da fare, era già morto.

Una tragedia che ha colpito l’intera comunità della cittadina di Sora, in provincia di Frosinone, dove mamma e figlio appena nato vivevano, nel centro storico. La mamma, quando si è svegliata e si è avvicinata alla culla del piccolo, notando che c’era qualcosa di strano, ha chiamato il 118 ma, il cuore del piccolo aveva già smesso di battere.

Inutili tutti i tentativi da parte dei medici che sono accorsi immediatamente, di rianimarlo e di salvargli la vita. Il corpo del neonato si trova a Sora, presso l’obitorio del locale ospedale. Sarà, ora, necessario fare chiarezza sulle cause del suo decesso.