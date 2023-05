La 29enne – incinta al settimo mese di gravidanza – è scomparsa lo scorso sabato sera da Senago, provincia di Milano.

Di lei non si hanno più notizie da quella sera. Il telefonino risulta spento, ma la 29enne avrebbe con sé soldi e passaporto. Prima di sparire avrebbe inviato un messaggio a un’amica, in cui le avrebbe detto di essere un po’ turbata. Il motivo per cui la 29enne avrebbe scritto quel messaggio non è noto. Fanpage riporta la testimonianza di un amico della giovane, che pare avesse scoperto una relazione del fidanzato, circostanza non confermata al momento dalle indagini.

La scomparsa di Giulia Tramontano

Un pancione dato dalla gravidanza, giunta ormai al settimo mese, e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Sono queste le caratteristiche fisiche che potrebbero far ritrovare Giulia Tramontano, la 29enne scomparsa lo scorso sabato sera da Senago, nel milanese. Prima di far perdere le sue tracce – anche se non è stato accertato se si tratti o meno di un allontanamento volontario – la giovane avrebbe inviato un messaggio a un’amica, il cui contenuto è riportato da Fanpage.

“Sono un po’ turbata, ma ora vado a dormire”.

Sarebbero queste le sue ultime parole, affidate a un sms, prima di sparire nel nulla. Da sabato sera di Giulia Tramontano non si hanno più notizie. La ragazza è originaria di Napoli, ma da tempo convive a Senago con il fidanzato. È stato proprio lui a lanciare l’allarme, denunciando la scomparsa di Giulia ai Carabinieri. Immediatamente è partita la macchina delle ricerche. Il telefonino della ragazza risulta sempre spento, mentre Giulia avrebbe portato con sé soldi e passaporto, lasciando a casa altri documenti personali.

Le indagini

I carabinieri stanno ascoltando familiari e conoscenti per inquadrare il contesto in cui la ragazza si è allontanata da casa. Al momento non sono emersi problemi o difficoltà, né in ambito lavorativo, né in quello personale. Cosa abbia spinto la 29enne ad allontanarsi da casa resta quindi ancora un mistero. Fanpage ha ascoltato un amico di Giulia, e pare che – proprio prima di sparire – la 29enne avesse scoperto una relazione del fidanzato, circostanza non confermata al momento dalle indagini.

L’appello della famiglia di Giulia, che sta cercando in tutti i modi di mettersi in contatto con lei, è stato accolto anche dall’associazione Penelope Lombardia, che ha condiviso una foto della 29enne, corredata da una descrizione fisica e il contatto telefonico per un eventuale avvistamento.