Regina Elisabetta: “Sono stata io”, cosa avrebbe confessato a Carlo prima di morire

Carlo ed Elisabetta, tornano ad accendersi i riflettori sul rapporto figlio-madre. Ecco le ultime enigmatiche parole pronunciate dalla Regina prima di morire.



A quasi due mesi dalla morte della Regina Elisabetta spunta fuori un incredibile retroscena. Ecco le parole pronunciate dalla monarca sul letto di morte. Carlo solo ora viene messo al corrente di tutto.

Regina Elisabetta, anche dopo la morte si parla di lei

Non solo da viva ma anche da morta la Regina Elisabetta ha l’attenzione di tutti. L’8 settembre 2022 se n’è andata lasciando la vita terrena. Alla veneranda età di 96 anni è morta a Balmoral, in Scozia nel suo castello preferito, la mamma dell’allora Principe Carlo che oggi si ritrova ad essere il regnante dell’Inghilterra, la Nazione che per 70 anni ha avuto come guida la illustre Elisabetta.

La scomparsa della Regina ha lasciato un vuoto che ancora oggi risuona forte e doloroso nelle vite di tutti: nel popolo inglese indubbiamente, nei sudditi che l’hanno adorata in ogni parte del mondo. Ma senza dubbio, il dolore più forte è quello provato dai suoi familiari.

Eppure, molti credono che la monarca se ne sia andata portando con sé diversi segreti. Spunta a questo proposito, un’indiscrezione lascia tutti di sasso. Queste le parole pronunciate dalla Regina sul letto di morte e che Carlo viene a scoprire solo ora.

Le ultime parole di Elisabetta prima di morire: Carlo sconvolto

Secondo alcune indiscrezioni che prepotentemente stanno infiammando i gossip inglesi e internazionali, la Regina Elisabetta avrebbe pronunciato delle parole inequivocabili sul letto di morte. Carlo lo viene a scoprire solo ora.

Che cosa avrebbe detto la monarca che si è spenta lo scorso 8 settembre? Come riportato da vari tabloid inglesi, prima di esalare il suo ultimo respiro la Regina Elisabetta avrebbe dichiarato:

“Dì a Harry e William che sono stata io”.

Messaggio forte ed enigmatico che potrebbe avere vari significati. La confessione arriva da parte di una persona vicina alla famiglia reale che vuole rimanere anonima ma che con questa bomba sganciata fa tremare la monarchia.

A che cosa e soprattutto a chi si riferivano le parole di Queen Elizabeth? Tante sono le ipotesi che in questi giorni stanno correndo veloci sul web e sui social. Il primo pensiero, soprattutto da parte dei sudditi inglesi, è andato a Lady Diana.

Da anni circolano voci che vedrebbero coinvolti alcuni membri della Royal Family nella morte della Spencer. Per tempo si è creduto che la Regina Elisabetta insieme al duca Filippo, avesse organizzato la morte della compianta principessa del Galles.

Si riferiva forse a questo segreto la Regina? Voleva che Carlo apprendesse questa scomoda verità e che la confessasse anche ai suoi figli che per la morte della mamma hanno sofferto e continuano a soffrire da una vita?

Ma non è questa l’unica ipotesi. Si crede anche che queste parole pronunciate dalla monarca possano essere un messaggio da decifrare per i nipoti, in virtù proprio dello splendido rapporto che avevano con la loro nonna.

Il mistero continua. Ne siamo tutti sicuri, i segreti della Royal Family sono tanti e piano piano verranno tutti svelati. Nel frattempo, con trepidazione si attende l’uscita di Spare, il libro del principe Harry che si preannuncia già scioccante e crudo. Il racconto biografico del duca del Sussex metterà a nudo, una volta per tutte, i membri della casa reale.