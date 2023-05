By

Per il quarto giorno consecutivo, israele ha continuato gli attacchi aerei contro obiettivi militanti palestinesi nella Striscia di Gaza. Secondo le autorità palestinesi, il bilancio delle vittime è salito a 31. Nel frattempo, i mediatori internazionali hanno continuato i loro sforzi per raggiungere un accordo di cessate il fuoco.

In risposta al lancio di razzi a lungo raggio da parte del gruppo militante della Jihad islamica palestinese verso Israele, che ha causato la morte di un uomo di 70 anni, l’esercito israeliano ha affermato di aver colpito i lanciarazzi della Jihad islamica con i propri aerei da guerra. I residenti di Gaza hanno riferito di esplosioni vicino alla città meridionale di Rafah, ma al momento non ci sono notizie di vittime.

Nonostante gli attacchi aerei israeliani, la situazione all’inizio del venerdì era relativamente tranquilla. La Jihad islamica aveva interrotto i lanci di razzi durante la notte, facendo sperare che l’Egitto, il Qatar e le Nazioni Unite potessero mediare un cessate il fuoco. Durante lo stop temporaneo dei combattimenti di venerdì, i palestinesi hanno attuato delle verifiche accurate tra le macerie causate dagli attacchi israeliani.

Alta tensione tra Israele e Jihad islamica nonostante gli interventi internazionali

Belal Bashir, palestinese che vive a Deir al-Balah, nel centro di Gaza, ha raccontato la sua esperienza dopo che la casa della sua famiglia è stata distrutta in un attacco aereo giovedì scorso. Lui e la sua famiglia sarebbero stati uccisi nell’esplosione se non fossero scappati quando hanno sentito delle urla.

“Il sogno che abbiamo costruito per i nostri figli è finito” ha detto, mentre estraeva le bambole e le coperte dei suoi figli piccoli dal cratere di una bomba. Bashir ha aggiunto che la sua famiglia è rimasta scioccata dall’accaduto e dal vedere la loro casa sia stata presa di mira.

Gli scontri avvenuti a ridosso del confine tra Israele e Gaza di questa settimana hanno visto le autorità israeliane confrontarsi con la Jihad, il secondo più grande gruppo militante a Gaza dopo i vertici di Hamas. Da martedì, Israele ha dichiarato di aver ucciso cinque figure di spicco della milizia islamica. In risposta la Jihad ha sparato più di 800 razzi verso parti densamente popolate di Israele. Nel frattempo l’esercito israeliano ha affermato di aver colpito almeno 215 obiettivi a Gaza, inclusi siti di lancio di razzi e mortai e militanti che si preparavano a usarli.

Il bilancio delle vittime palestinesi è salito a 31, tra cui sette bambini e quattro donne, mentre oltre 90 palestinesi sono stati feriti, secondo il ministero della Sanità palestinese e l’ufficio umanitario delle Nazioni Unite. Durante gli scontri tre dei bambini hanno perso al vita a causa dei razzi palestinesi sparati male, secondo quanto riferito dal Centro palestinese per i diritti. La morte dei civili ha già suscitato la condanna del mondo arabo e la preoccupazione di Stati Uniti ed Europa.

Dall’inizio dell’attacco fino alla giornata di venerdì 13 maggio, le bombe e i proiettili israeliani hanno distrutto 47 unità abitative e ne avevano danneggiate 19 così gravemente da renderle inabitabili, lasciando 165 palestinesi senza casa, secondo quanto riferito dal mnistero dell’edilizia abitativa di Gaza, oltre a ciò quasi 300 abitazioni hanno subito danni.

In passato, Israele è stato accusato di commettere crimini di guerra durante le sue guerre contro Hamas, a causa dell’elevato numero di morti civili e dell’uso di armi pesanti contro l’affollata enclave. I vertici isreliani, tuttavia, sostengono che i gruppi militanti palestinesi usino i civili come scudi umani combattendo al loro interno.

Hamas, che governa de facto con un esercito di circa 30.000 a Gaza, ha cercato di mantenere la sua tregua con Israele, tentando allo stesso tempo di evitare che le pessime condizioni di vita nell’enclave bloccata precipitassero dopo una devastante guerra di 11 giorni nel 2021 che ha causato la morte di oltre 260 palestinesi.

Il gruppo, che ha preso il controllo di Gaza nel 2007, ha evitato di partecipare ai recenti combattimenti, come ha fatto con una simile esplosione di violenza la scorsa estate. In segno di moderazione, Israele ha limitato i suoi attacchi aerei agli obiettivi della Jihad islamica.

Entrambe le parti sembravano sull’orlo di un cessate il fuoco prima dello scoppio della violenza di giovedì. La relativa calma di venerdì ha alimentato le speranze di progresso nei colloqui per il cessate il fuoco.

I funzionari di Hamas hanno detto venerdì ai media locali che l’Egitto sta intensificando i suoi sforzi diplomatici per fermare i combattimenti attraverso “intensi contatti” sia con Hamas che con la Jihad islamica. Tuttavia, i segnali dai funzionari islamici sono stati contrastanti.

L’ alto funzionario Attaya si è lamentato venerdì del fatto che i mediatori “non sono stati in grado di fornirci alcuna garanzia”. Un punto critico sono state le richieste della Jihad islamica che Israele cessi la sua politica di uccisioni mirate, secondo quanto riferito dal funzionario.

Le battaglie di questa settimana sono iniziate quando Israele ha lanciato, martedì, attacchi aerei simultanei che hanno ucciso tre comandanti della Jihad islamica insieme ad alcune delle loro mogli e figli mentre dormivano nelle loro case. Le autorità israeliane hanno affermato che questi attacchi erano una rappresaglia per una raffica di razzi lanciata la scorsa settimana dalla Jihad in seguito alla morte di uno dei suoi membri in custodia israeliana.

Mentre la situazione rimane tesa, ci sono segnali contrastanti sui colloqui per il cessate il fuoco. Mohamad al-Hindi, membro dell’ufficio politico della Jihad islamica, sembra essere più ottimista e ha dichiarato dal Cairo, dove si è recato giovedì per chiarire i dettagli di una possibile tregua, che sperava che entrambe le parti “raggiungessero un accordo di cessate il fuoco e lo onorassero oggi“.

Cosa sta succedendo attualmente tra milizie israeliane e islamiche

Sono in corso lanci di razzi verso diverse zone, inclusa l’area di Gush Etzion in Cisgiordania, Beit Shemesh vicino a Gerusalemme e le città vicino al confine con Gaza. Questi lanci di razzi sono stati segnalati per la prima volta durante l’attuale escalation del conflitto.

In particolare, sono stati lanciati razzi verso gli insediamenti di Elazar, Efrat, Neveh Daniel, Rosh Tzurim, Alon Shvut e Bat Ayin. Le informazioni sono state riportate da reporter che si trovano nella zona e che hanno contatti con il Times of Israel. È stato lanciato un messaggio dalle autorità che sottolinea l’importanza del fatto che le persone si attengano alle indicazioni delle autorità locali e seguano le misure di sicurezza appropriate per proteggere se stessi e le loro famiglie.

La Jihad islamica palestinese ha rivendicato la responsabilità dei recenti lanci di razzi nell’area di Gerusalemme e in altre città, dichiarando di aver lanciato due intensi attacchi diretti verso Gerusalemme, Tel Aviv e altre città. Sirene di allarme non sono state udite a Tel Aviv o nelle vicinanze.

Il gruppo terroristico con sede a Gaza ha dichiarato che l’attacco è una risposta agli “assassini e alla continuazione dell’aggressione contro il popolo palestinese“. La situazione incerta, e le autorità locali stanno continuando a monitorare la situazione e a fornire indicazioni sulla sicurezza a livello locale.

Le forze di difesa israeliane hanno confermato di aver effettuato una serie di attacchi aerei nella Striscia di Gaza contro obiettivi della Jihad islamica palestinese in risposta ai recenti lanci di razzi verso l’area di Gerusalemme e le città del sud di Israele. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sugli obiettivi colpiti dai raid.

Secondo le ultime notizie, sembra che uno dei razzi lanciati precedentemente verso l’area di Gerusalemme sia atterrato vicino all’insediamento di Bat Ayin in Cisgiordania. Tuttavia, il comune di Beit Shemesh ha affermato che nessun razzo è atterrato all’interno della città dopo che le sirene di allarme avevano suonato.

Il gruppo terroristico Jihad islamica palestinese ha minacciato di prolungare il conflitto con Israele, affermando ad Al-Hadath, un’agenzia di stampa con sede in Arabia Saudita, che continueranno a combattere se l’escalation delle ostilità da parte di Israele continuerà, fino alla marcia della bandiera prevista a Gerusalemme la prossima settimana. La fonte ha anche dichiarato che il gruppo non è stato informato della decisione di Israele di interrompere i colloqui per il cessate il fuoco, e che l’Egitto ha presentato una proposta che l’organizzazione sta aspettando la risposta delle autorità israeliane.