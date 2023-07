Sono questi i segni zodiacali più gelosi di quest’estate: ecco chi c’è in classifica

Sai che ci sono dei segni zodiacali più gelosi in questa estate? Alcuni sono al primo posto della classifica, scopriamo di quali segni si tratta!

I sentimenti di gelosia appartengono più ad alcuni segni zodiacali che ad altri e in questa estate vi sono manifestazioni più accentuate da parte dei segni più gelosi.

Purtroppo, però, questo sentimento può rivelarsi opprimente e soffocante e il partner può anche stancarsi. Ma chi sono i segni zodiacali che sono in cima alla classifica questa estate per gelosia? Ecco un elenco dei segni che si mostreranno eccessivamente gelosi nei confronti della persona amata!

Lo Scorpione al primo posto della lista fra i segni zodiacali più gelosi

Il primo segno nella lista dei più gelosi è lo Scorpione. Come dice l’astrologia, il pianeta Plutone, simbolo di passione e intensità, domina questo segno. In genere i nativi dello Scorpione sono persone molto gelose, estremamente possessive e non gradiscono che il partner sia circondato costantemente da altre persone.

Poiché gli Scorpione sono anche dotati di intuito, percepiscono in tempo le situazioni controverse e quindi hanno reazioni adeguate alle circostanze. Spesso le gelosie sono motivate, ma per le coppie possono esserci sviluppi spiacevoli.

Al secondo posto troviamo il Toro

Al secondo della classifica dei segni più gelosi per questa estate troviamo i Toro. Segno di terra legato direttamente a Venere, il Toro è per antonomasia il segno sinonimo di sicurezza e possesso materiale. Se è impegnato, dunque, il Toro può mostrarsi un vero controllore verso il partner.

Per come sono fatti i nativi di questo segno, non vi sono altre possibilità e il loro essere gelosi è come se fosse una dimostrazione di tenere al partner.

Anche il Cancro è fra i segni più gelosi

Anche fra i nativi del Cancro la gelosia è un sentimento molto comune. Segno legato alla Luna, il Cancro è molto attaccato alla famiglia e si preoccupa sempre per garantirle il maggior benessere possibile. Tuttavia, se qualcosa ostacola il loro nucleo familiare, mostra con evidenza la sua gelosia e non risparmia nessuno.

Sensibili e intuitivi, i nativi del Cancro vogliono sentirsi protetti e al sicuro nell’ambiente in cui vivono, perciò necessitano di relazioni stabili ed equilibrate. Poiché sono anche un poco insicuri, entrano in simbiosi con il partner e lo mettono al centro del loro mondo. Per i Cancro è del tutto inconcepibile la separazione, ma sono anche abbastanza coraggiosi da saperne affrontare le conseguenze, fregandosene degli altri.

Guai a tradire la fiducia di questo segno, che generalmente ha un grado di gelosia accettabile. Tuttavia, se viene ferito e viene coinvolto in situazioni che non gradisce, può dare in escandescenze e rivelare tutta la sua gelosia oltre che in sopportazione.

Segni zodiacali più gelosi, confrontiamo il loro grado di gelosia

Tutti i segni zodiacali provano il sentimento della gelosia, ma ognuno lo fa a proprio modo e con una diversa intensità. I nati sotto il segno dell’Ariete sono impulsivi e possono essere anche molto gelosi, soprattutto se il partner è oggetto di attenzioni altrui.

I nativi del Leone, invece, reagiscono con una crisi di gelosia quando si sentono trascurati o abbandonati dal partner per qualcun altro. Fra i nativi della Vergine è comunque la gelosia intellettuale, motivata dalla loro mania di perfezionismo. Un dato positivo è che i nativi della Vergine sono capaci di tenere sotto controllo questo sentimento.

Per alcuni segni zodiacali la gelosia è qualcosa di molto personale, come per i nativi della Bilancia, che possono diventare gelosi se percepiscono da parte del partner una carenza di affetto. Per quanto riguarda i Gemelli, diventano gelosi quando i loro partner vanno alla ricerca di nuove esperienze.

Anche i Capricorno si mostrano molto gelosi e possono essere particolarmente esigenti verso il partner. Ad essere meno colpito dalla gelosia sono i nativi dell’Acquario, che hanno fiducia nel partner e lo lasciano libero.