“Sono incinta”, il segreto che lei avrebbe confessato alla Regina sul punto di morte

Il segreto confessato alla Regina Elisabetta prima di morire, lascia tutti a bocca aperta. Chi è in dolce attesa?

La Regina Elisabetta depositaria di un segreto che potrebbe far tornare il sole su Buckingham Palace: lei sarebbe in dolce attesa. Ecco chi avrebbe fatto la dolce confessione alla compianta sovrana.

Cicogna in arrivo nella casa reale inglese?

La Royal Family inglese torna di nuovo ad attirare l’attenzione di tutto il mondo. In realtà, del famoso casato di Windsor non si è mai smesso di parlare. Da sempre, la Regina Elisabetta e il suo entourage familiare sono al centro dell’attenzione per le chiacchiere e i gossip che sono in grado di creare quotidianamente attirando l’attenzione dei curiosi di ogni parte del mondo e della stampa internazionale.

Oggi poi, più che mai. Da quando l’8 settembre 2022, la monarca più amata della storia è venuta a mancare, in termini di popolarità hanno ereditato il suo posto da stars delle prime pagine, suo figlio Carlo e sua moglie Camilla, la nuova Regina Consorte.

Eppure, adesso, non sono loro a far parlare tutti. Spunta fuori l’indiscrezione che ha dell’incredibile e che riguarda proprio lei. La bella dama avrebbe confessato alla Regina Elisabetta, sul letto di morte, di essere in dolce attesa. Chi starebbe portando un bebè in grembo?

Regina Elisabetta, confessioni inaspettate sul letto di morte

La Regina Elisabetta se ne sarebbe andata portando con sé un dolce segreto. Lei avrebbe confessato alla sovrana, sul letto di morte, di essere in dolce attesa. Starebbe portando un bebè nella pancia Kate Middleton!

Da tempo, in realtà, si rincorrono voci sulla presunta gravidanza della nuova principessa del Galles. Se fino ad ora si parlava di chiacchiere, oggi sembrano sempre più certe le voci che la vedrebbero presto nuovamente mamma.

La moglie del principe William sarebbe in procinto di dare il lieto annuncio, quello di una quarta gravidanza, a tutto il mondo. Secondo quanto riportato da un settimanale inglese, Star, la ex duchessa di Cambridge sarebbe in dolce attesa e avrebbe confessato questo segreto alla Regina Elisabetta prima che quest’ultima esalasse l’ultimo respiro, sul letto di morte.

Dunque, la sovrana più longeva della storia avrebbe recepito il dolce segreto di Kate a cui era tanto affezionata. La moglie del principe William e la compianta sovrana avevano un rapporto meraviglioso.

Sono ormai vent’anni che la Middleton fa parte della Royal Family e Queen Elizabeth l’ha sempre trattata con grande stima e affetto. Tante le foto di loro che si mostrano sorridenti e complici, quasi come se fossero nonna e nipote.

La Regina considerava Kate un esempio di figura istituzionale straordinaria: mai una violazione delle regole di corte, mai un passo falso che abbia potuto mettere in imbarazzo la famiglia reale. Pur non avendo nobili origini né sangue blu, sembra proprio che Kate sia nata per ricoprire il ruolo da reale e un giorno da Regina di Inghilterra.

Per quanto riguarda invece la presunta gravidanza, la Middleton, che solo tra qualche mese compirà 41 anni, non ha mai nascosto la sua intenzione di allargare la famiglia. In più occasioni si è detta pronta diventare mamma ancora e l’arrivo del bebè numero 4 la renderebbe super felice.

Secondo alcune indiscrezioni, tra poche settimane (e anche i sudditi inglesi ne sono convinti) la principessa del Galles rallegrerà tutti con una dolce notizia. Anche William, che fino a qualche anno fa era sicuro di volersi fermare a quota 3, si sarebbe convinto a diventare di nuovo padre a causa delle pressioni di Kate che non vede l’ora di dare un fratellino o una sorellina ai suoi bambini.

Già madre felicissima di tre gioiellini, George, Charlotte e Louis che ormai sono diventati grandicelli e possono camminare con le loro gambe, la Middleton è pronta a dedicare tutte le sue cure e le sue attenzioni a un nuovo Royal bebè.