Freddie Mercury, leader dei Queen, è diventato una vera e propria icona della musica internazionale. Milioni di fan in tutto il mondo che ora potranno partecipare all’asta dei suoi oggetti più preziosi e storici.

Una collezione che ha compiuto 30 anni, oggetti speciali, iconici e molto preziosi per Freddie Mercury, la grande star internazionale che ha guidato i Queen sulla strada del successo.

Nel 1991 Freddie Mercury morì e lasciò la sua casa, con tutto il suo contenuto, alla sua carissima amica Mary Austin che ora ha deciso di mettere all’asta tutta la sua collezione privata, fatta di costumi di scena, testi di canzoni scritti a mano e tantissimi altri pezzi unici che hanno fatto la storia del grande performer.

All’asta gli oggetti iconici di Freddie Mercury

Per oltre 30 anni la casa di Londra appartenuta a Freddie Mercury è rimasta intatta, un vero e proprio santuario dedicato alla sua figura leggendaria, la superstar del rock leader dei Queen, la band che ha letteralmente fatto la storia della musica.

Freddie Mercury morì all età di 45 anni, nel 1991, e dietro di lui non ha lasciato solo una grande carriera artistica che ancora oggi viene onorata, ma anche la sua casa con tutto il suo contenuto, molto speciale.

Questa eredità è andata alla sua amica Mary Austin, che gli è stata vicino per anni e anni, diventando la sua confidente più cara.

Ora, la donna ha deciso di mettere all’asta, grazie a Sotheby’s, 1.500 oggetti speciali appartenuti al cantanteò

Tra questi tantissimi costumi di scena come l’iconica corona modellata su quella di Sant’Edoardo, il mantello di accompagnamento che indossò per la versione finale di “God Save The Queen” durante la sua esibizione a Knebworth, nel 1986.

Nella collezione messa all’asta sono inclusi anche diversi testi scritti a mano da Freddie Mercury, come quello di “We are the Campions”, ma anche dipinti, opere d’arte e tutto ciò di cui si era circondato per anni, rendendo la sua abitazione un vero e proprio rifugio delle sue passioni.

Dove si terrà l’asta e le parole di Mary Austin

In merito a questa decisione, l’amica di Freddie Mercury ha detto che per anni ha avuto l’onore di essere stata circondata da questi oggetti preziosi, lì nella casa del cantante chiamata Garden Lodge.

Ora, però, gli anni passati sono tanti e Mary ha deciso di andare avanti: “Gli anni sono passati, ed è giunto il momento per me di prendere la difficile decisione di chiudere questo capitolo molto speciale della mia vita…Freddie è stato un collezionista incredibile e intelligente che ci ha mostrato che c’è bellezza, divertimento e conversazione in ogni cosa”.

Per lei questa deve essere un’opportunità per condividere con il pubblico le mille sfaccettature del suo grande amico, che era per lei uno spirito unico e meraviglioso.

La mostra principale si terrà alla galleria londinese di Sotheby’s il prossimo agosto, dove gli oggetti verranno esposti e visibili a tutti quelli che vorranno, fino poi ad arrivare alle aste, sei per la precisione, che si terranno a settembre 2023.