Sono bastati solo questi due oggetti per dare vita a qualcosa di sorprendente

Guarda attentamente l’immagine: questi due oggetti insieme possono dare vita a qualcosa di straordinario. Pronto a scoprire che cosa puoi creare con le tue mani? Rimarrai senza parole per l’effetto finale.

L’arte del fai da te premia la creatività

In un’era super sprecona come quella nella quale viviamo, l’arte del fai da te si rivela la soluzione ideale per il riciclo intelligente e il risparmio. Quante volte hai gettato materiale, anche domestico, che ritenevi semplicemente scarto?

Da oggi ti consigliamo di pensarci su due volte: tutto ciò che hai in casa può diventare per te una risorsa preziosa. L’arte del fai da te è una politica che in tanti dovremmo sperimentare.

Le tue mani saranno capaci di creare in pochissimo tempo qualcosa di straordinario per gli occhi. Ecco come una semplice scatola vuota delle uova e delle matasse di lana colorate possono dare vita a un lavoro bellissimo.

Ti stai chiedendo che cosa puoi creare? Nientedimeno che una bellissima bambolina! Innanzitutto, procurati una scatola di uova e inizia a tagliarla privandola dei bordi. Vedrai che si verranno a creare dei mini vasetti che serviranno per il busto della nostra creazione.

A questo punto, procurati un pezzo di stoffa e inizia a cucirlo lateralmente in modo da creare una sorta di sacchetto. Quando avrai fatto questo passaggio, posiziona all’interno uno o più dei vasettini creati con il guscio della scatola.

Ora, procurati una matassa di lana del colore che preferisci e inizia a creare una chioma per la tua bambolina. Che cosa le manca? Ovviamente il collo! Con un altro pezzo di stoffa, ritaglia una forma rotonda, e come fatto in precedenza per il busto, inizia a cucirla in modo da dare le sembianze giuste.

Il guscio vuoto della scatola delle uova verrà usato invece per il corpo della tua mini pigotta. Su di esso, andrai a posizionare un laccio, per esempio quello delle scarpe o ancor meglio quello di una tuta che lateralmente ha sempre dei pallini marroni e forati, che saranno le mani della nostra creazione.

Sempre con questa sfera rotonda che è generalmente dotata di fori laterali, creerai la testa della tua bambola: fai passare all’interno di essa i fili di lana che incollerai con un po’ di colla a caldo.

A questo punto, posizionala sul corpo e inizia poi a decorare la tua bambola. Potresti metterci sopra i capelli, per esempio, un piccolo a bottone, magari un brillantino, per realizzare una corona.

Con un pennarello invece dipingi gli occhi, il naso e la bocca. Et voilà, la tua bambolina è pronta. Hai visto come con pochi elementi di riciclo sei in grado di creare qualcosa di straordinario? Questo lavoretto divertirà non solo te ma anche i bambini: lavora con loro per ottenere il cosiddetto effetto wow.