Sonia Bruganelli, il regalo da 40 mila euro sarebbe del marito Bonolis: l’ha mostrato in diretta | FOTO

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha mostrato una bellissimo oggetto dal valore di 40mila euro: un regalo costoso?

La bellissima Sonia Bruganelli è la pungente opinionista del Grande Fratello Vip, voluta fortemente da Alfonso Signorini per il suo modo di fare e la sua intelligenza mixata ad una ironia disarmante. La moglie di Paolo Bonolis è una donna determinata, obiettiva e di certo non teme dare il suo giudizio senza filtri. Durante la diretta ha stupito un piccolo dettaglio tradotto in un oggetto mostrato, dal valore di ben 40mila euro. Un regalo di Paolo Bonolis costoso?

Sonia Bruganelli, successo e social

Sonia Bruganelli è sempre pungente, ironica e altamente diretta nelle sue affermazioni. In questi due anni di partecipazione al Grande Fratello Vip ha saputo mostrarsi in maniera differente dalla donna che tutti conoscevano tramite social o in ambito professionale. C’è sempre stata una piccola guerra mediatica, volendo anche provocatoria da parte della Bruganelli, dove viene mostrato il suo stile di vita e una sorta di ostentazione al lusso (come da commenti di alcuni follower).

Non è passata inosservata la polemica in merito all’aereo privato noleggiato per spostarsi rapidamente da un posto all’altro. Ma Sonia è molto altro e lo dimostra attraverso il suo lavoro e l’amore per la sua famiglia.

Ha iniziato la sua carriera facendo la modella di fotoromanzi mentre si laureava in Scienze della Comunicazione. Subito dopo ha intrapreso la sua carriera imprenditoriale colpendo nel segno, infatti è stata una delle prime fondatrici di Happiness, un brand ispirato al programma del marito Paolo Bonolis “Avanti un Altro”. Subito dopo ha istituito un suo brand personale di vestiti per bambine “AdeleVirgi”.

Ovviamente, la Bruganelli non è famosa solo perché moglie di Bonolis ma per la sua agenzia di scounting nel 2005: lei e il suo staff reclutano tutti i personaggi e i concorrenti di varie trasmissioni televisive, tra cui proprio quelli per i programmi del marito.

Il regalo da 40mila euro mostrato in diretta al GFVip

Durante la diretta dell’amatissimo reality Grande Fratello Vip del 17 dicembre, l’attenzione del pubblico e di Alfonso Signorini si è soffermata su un dettaglio altamente costoso. Il conduttore non ha potuto non notare qualcosa tra le mani di Sonia Bruganelli per capirne qualcosina in più.

Si tratta di una mini borsa di colore nero firmata Hermes:

“La borsa dei sogni, due anni di attesa per averla”

Queste le parole di Alfonso Signorini che ha preso con delicatezza la borsa di Sonia tra le mani per mostrarla alle telecamere. Il conduttore ha chiesto a Sonia come avrebbe fatto ad averla così velocemente, considerando che questa borsa richieda l’iscrizione ad una lista di attesa di due anni.

Sonia Bruganelli ha risposto sorridendo:

“Ho detto a Paolo Bonolis che era per le bambine”

La Bruganelli ha voluto spiegare che questa borsa sarebbe statu un regalo del marito, dopo che lui è stato al gioco:

“Pensava che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso”

Una battuta che ha accolto l’applauso del pubblico, anche se tutti dopo sono andati a vedere il costo di questa mini bag sfoggiata in diretta.

Secondo le informazioni che si possono trovare sembra proprio che abbia un costo di 39.147 euro con due mesi di attesa. Sicuramente un bellissimo regalo.