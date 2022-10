Sondaggi politici: sale ancora FdI, scendono Forza Italia e opposizione

By

Giorgia Meloni vola al 27,1%, mentre scendono le opposizioni e Forza Italia. Il Terzo Polo si avvicina sempre più alla Lega.

Silvio Berlusconi, probabilmente ritenuto responsabile dei possibili dissapori nella coalizione, perde un punto nei sondaggi, mentre FdI continua la sua ascesa. Stazionario il Pd, a -11 dalla Meloni, mentre il Terzo Polo si affaccia all’8% e tallona la Lega.

Sondaggi politici, Giorgia Meloni guadagna un punto: calano le opposizioni

Dopo l’insediamento del nuovo governo e le prime parole in aula alla Camera per la fiducia, Giorgia Meloni ha sicuramente generato molte polemiche e insoddisfazioni da parte degli oppositori politici. Appellativi più o meno maschilisti, temi trattati ma non approfonditi, poca “polpa” e tanta retorica che secondo molti rende perfettamente giustizia al nuovo esecutivo e alla storia politica della leader di FdI.

Tutto questo risentimento, però, non è stato pare condiviso dagli elettori. Tanti applausi sono arrivati da destra in aula, infatti, per la nuova presidente del Consiglio, e i sondaggi politici a un mese di distanza dalle elezioni danno ancora ragione alla premier.

Si, perché Fratelli d’Italia fa registrare, secondo i recenti sondaggi politici, ancora una crescita, attestandosi sul 27,1% (+1%). Discorso diverso invece per il centrosinistra, che rimane piuttosto stazionario con un Partito Democratico ancora bloccato al 17,06%. Unica eccezione è il Terzo Polo, che tallona la Lega e sale sopra l’8%.

Sondaggi, Forza Italia perde un punto: centrodestra in crescita

Sarebbe Silvio Berlusconi, al momento, l’anello debole della coalizione di centrodestra. Il cavaliere infatti, dopo i recenti scontri con Meloni, sarebbe stato individuato insieme al suo partito come possibile portatore di dissidi interni. E i sondaggi politici, a un mese dalle elezioni del 25 settembre, riportano questo trend anche sul suo Forza Italia.

Una discesa al 7,2% contro la salita – lieve – della Lega che arriva all’8,5%. Salto in avanti da parte del Terzo Polo che si fa sotto, rimanendo a -0,2% dal Carroccio, mentre il Pd perde lo 0,4% ma rimane ancora sopra al Movimento Cinque Stelle (16,6%).

La coalizione di centrodestra intanto continua a salire nei consensi tra i sondaggi arrivando al 44,4%%, facendo registrare un +0,7%, mentre il centrosinistra perde – nella media delle coalizioni – 0,8 punti percentuali.

Inoltre, secondo i dati forniti dal Radar Swg, il 45% dei cittadini non confiderebbe nel neo governo meloniano, contro un 40% che si aspetta invece grandi cose.

Uno dei fattori molto influenti tra gli ottimisti è quello “novità“, che secondo i sondaggi rafforzerebbe le prospettive del 23%. Mentre per i perplessi riguardo al lavoro di Giorgia Meloni e della sua maggioranza, i motivi sarebbero da ricondurre alla scarsa coesione tra i partiti.