Solo questo riesce a togliere qualsiasi macchia dal bucato: meglio della candeggina

Esiste un ingrediente che riesce a levare qualsiasi tipo di macchia dal bucato. Ecco di quale si tratta.

Durante la nostra giornata, ci ritroviamo a dover fare dei movimenti e a frequentare posti dove entriamo a contatto con sostanze che potrebbero danneggiare o sporcare i nostri indumenti.

La maggior parte di queste macchie vengono per via di cibo che ci cade addosso o anche per via del sudore, specialmente nei periodi di alta temperatura, dove gli aloni tendono a rimanere specie sul bucato bianco.

Bucato: ecco come rimuovere le macchie

Ma se viviamo con dei bambini o dei ragazzi o se facciamo un lavoro a contatto con la natura o siamo degli sportivi, spesso i nostri abiti sono sporchi di terreno o di erba e difficilmente queste macchie vanno via.

Anche i cuochi, tendono a far si che il loro grembiule sia sporco per via degli ingredienti utilizzati in cucina ed è molto raro che un cuoco non riesca a sporcarsi durante il suo turno o durante la preparazione di un piatto.

Così, ci ritroviamo con una fila di roba da lavare e delle macchie che anche dopo il primo lavaggio tendono a non volersene andare dai nostri panni e quindi siamo costretti a utilizzare prodotti più aggressivi e rilavarli.

Bisogna però stare molto attenti perché alcuni prodotti possono danneggiare i tessuti e con il tempo questi potrebbero rompersi e saremo costretti a gettare via il nostro capo d’abbigliamento.

Per far si che questo non accada bisogna prima di tutto capire l’origine della macchia e agire tempestivamente ii modo che questa non venga assorbita dal tessuto e che in seguito possa essere rimossa rapidamente.

Il metodo infallibile

Di solito, quando ci si macchia con del vino o dell’altro liquido, bisogna subito mettere sopra l’abito qualcosa di polveroso come il bicarbonato di sodio o il sale che tende ad assorbire l’umidità e quindi questa non entra nel tessuto danneggiandolo.

Se invece, non abbiamo fatto in tempo, possiamo ricorrere ad un rimedio molto efficace. Sempre il bicarbonato va inserito all’interno di una vaschetta di acqua tiepida e dopo metteremo in ammollo il capo d’abbigliamento interessato.

Dopo qualche ora in ammollo, tenderemo a levare via l’abito e vedremo come la macchia sarà sparita ma se questo non accade prendere del bicarbonato e unirlo a dell’aceto di vino e preparare un composto.

Questo qui, a cui si può aggiungere anche del succo di limone, va messo sopra la macchia e lasciata riposare al sole per qualche minuto e dopo strofinata con l’uso di uno spazzolino o una spugnetta affinché la macchia vada via del tutto.

Durante questa operazione, dobbiamo essere molto delicati, perché se si tratta di tessuti leggeri questi potrebbero rompersi, quindi andiamoci cauti e vedremo che le nostre macchie, anche le più difficili, verranno spazzate via.

Sul web, ci sono anche altri metodi per far si che le macchie vengano rimosse, a seconda della loro natura, ma questo metodo è il più efficace per via delle proprietà sbiancanti del bicarbonato.