Solo chi possiede una mente geniale riesce a risolvere questo difficile rompicapo

Solo se hai una mente geniale risolvi questo rompicapo difficilissimo. Riesci a trovare il numero mancante? Pochissime le persone che hanno risolto il test.

Il rompicapo di oggi è davvero difficilissimo e solo se sei super intelligente troverai la risposta a questa domanda: qual è il numero mancante? Osserva l’immagine, concentrati e dai sfoggio delle tue abilità analitiche e intellettive.

Enigmi numerici per sviluppare capacità analitiche

Gli enigmi numerici, i giochi ottici o i test di personalità, sono degli strumenti che aiutano il cervello a sviluppare o a migliorare le proprie capacità intellettive e analitiche. Essi sono un sistema ottimo per sviluppare la capacità mentale e di pensiero, mantenendo il cervello in allenamento e preservando la memoria.

Anche alcune figure dell’ambito sanitario come psichiatri e psicologi ritengono che eseguire quotidianamente questi enigmi sia un modo intelligente per passare il tempo. Duplici i vantaggi. Il primo: il tuo cervello invecchia, in questo modo, meno velocemente mantenendosi giovane e attivo.

Il secondo: migliori l’umore, le capacità intellettive e quelle analitiche. Inciti il cervello a concentrarsi e sviluppare il cosiddetto “pensiero laterale“. Prova questo test che solo in pochi riescono a risolvere: sei capace a trovare il numero mancante?

Solo chi possiede una mente geniale risolve questo difficile rompicapo

Se hai una mente davvero geniale non avrai problemi a risolvere questo rompicapo difficilissimo. Ti avvisiamo però che hai tempo limitato a disposizione e soprattutto che rispondere alla domanda che ti stiamo per fare è complicatissimo: riesci a trovare il numero mancante?

Non c’è bisogno di essere un genio in matematica o uno scienziato per arrivare alla soluzione. Basta applicarsi e concentrarsi: vedrai che risolvere questo rompicapo diventerà facilissimo.

Se hai trovato la soluzione e anche in pochi minuti, 5 per l’esattezza, ci complimentiamo con te. Sei davvero geniale e rientri nel gruppo degli superdotati. Le capacità analitiche ti appartengono e sono già più che sviluppate. Probabilmente questo rompicapo era per te già semplicissimo da risolvere.

Se invece sei ancora alla ricerca della soluzione, ti aiutiamo noi a trovare la risposta alla domanda iniziale: qual è il numero mancante? Devi utilizzare delle formule matematiche per risolvere questo enigma numerico ma ti assicuriamo che non è nulla di troppo complicato.

Per esempio, come è possibile che 7,2 = 59 o che 5,3 = 28 e che 9,1 = 810? Ecco la formula che ti dà questi risultati:

7,2 = (7-2) e (7+2) —-> 59

5,3 = (5-3) e (5+3) —> 28

9,1 = (9-1) e (9+1) —> 810

Completa tu il rompicapo: a cosa è uguale 5,4? Esattamente, a 19. Ecco l’immagine che ti mostra la soluzione:

Visto come è bastato davvero poco per risolvere questo rompicapo che all’inizio sembrava difficilissimo? Se hai avuto difficoltà a trovare la soluzione, non ti abbattere. Con un po’ di pratica diventerai anche tu bravissimo.

Questi enigmi numerici e matematici ti consentono di migliorare la memoria ma anche il tuo quoziente intellettivo e di incrementare le capacità analitiche. Con questi test stimoli le funzioni cognitive e incoraggi il cervello ad impegnarsi per trovare la soluzione all’esercizio.

I neurologi utilizzano spesso questi strumenti per pazienti a cui deve essere fatta una diagnosi come demenza senile o Alzheimer mentre gli insegnanti adottano questi test come strumenti educativi. In ogni caso, quiz o enigmi matematici si rivelano utilissimi per il cervello.