Smottamento nel cantiere della metro C di Roma, traffico deviato

Smottamento nella metro C di Roma

Questa notte a Piazza Venezia si è verificato uno smottamento in uno dei cantieri della Metro C di Roma. A renderlo noto il Campidoglio, che – in una nota – ha annunciato una deviazione del traffico verso il lungotevere.

Sul luogo dello smottamento sono presenti numerose pattuglie della Polizia Locale che stanno cercando di gestire le criticità alla circolazione. Chi arriva da via Nazionale non può immettersi su piazza Venezia, ma può proseguire su via del Plebiscito o svoltare a destra, su via del Corso.