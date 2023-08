Slitta la programmazione di Ciao Darwin: lo show in onda tra ottobre e novembre

Lo show di Paolo Bonolis arriverà più tardi del previsto. Ciao Darwin andrà in onda con tutta probabilità tra ottobre e novembre. Una notizia che non fa certo piacere ai fan della trasmissione.

Il programma “cult” dedicato all’evoluzione umana e diventato ben presto uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di Canale 5 sarebbe dovuto iniziare il 15 di settembre, ma pare che ora subirà uno slittamento, come rivelato da Giuseppe Candela di Dagospia pochi minuti fa. Dietro alla decisione di spostare l’inizio di Ciao Darwin ci sarebbero dei motivi ben precisi legati a una questione di ascolti, elemento imprescindibile per la televisione generalista e in particolare quella commerciale. Un successo a cui il Biscione non vuole evidentemente rinunciare, preferendo mandarlo in onda in un periodo più favorevole.

Ciao Darwin slitta tra ottobre e novembre: i motivi

Lo show che riprende in chiave ironica e parodistica la teoria dell’evoluzione di Charles Darwin dovrebbe andare in onda, stando al giornalista di Dagospia, tra ottobre e novembre, e in effetti, gli spettatori più attenti hanno notato come sia sparito il promo del programma dalla programmazione Mediaset.

Ciao Darwin, pronto da mesi, doveva debuttare il 15 settembre (fonte Publitalia). Si temono valori assoluti bassi per caldo e scuole appena iniziate, da qui l’idea di slittare lo show tra ottobre e novembre (platea più ampia) anticipando a settembre la fiction con Massimo Ranieri pic.twitter.com/O4L97wvRn6 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 21, 2023

“Ciao Darwin, pronto da mesi, doveva debuttare il 15 settembre (fonte Publitalia). Si temono valori assoluti bassi per caldo e scuole appena iniziate, da qui l’idea di slittare lo show tra ottobre e novembre (platea più ampia) anticipando a settembre la fiction con Massimo Ranieri” si legge nel post su X (ex Twitter) di Candela.

“Buona notizia per Conti che avrà competitor più debole per Tale e Quale. Si mette molto male per The Voice Kids: Mediaset gli mette contro uno show forte (che farà almeno il 25%) e prova a bruciarlo facendo partire Io Canto (copia di Ti lascio una canzone sempre by Clerici)” ha quindi aggiunto il giornalista, sottolineando come la versione junior di The Voice dovrà a questo punto vedersela contro il campione di ascolti di Bonolis, che ha sempre portato grande successo a Cologno Monzese.

Ciao Darwin, un successo che dura da più di 20 anni

Andato in onda per la prima volta nel 1998, Ciao Darwin si è subito dimostrato un grande successo per l’ammiraglia Mediaset, grazie alla conduzione brillante di Paolo Bonolis e le prove ironiche e divertenti come La Macchina del Tempo. Nato da un’idea dello stesso conduttore e di Stefano Magnaghi, l’idea iniziale è di trovare i connotati dell’uomo e della donna ideali del nuovo millennio, mettendo a confronto di volta in volta due squadre dalle caratteristiche fisiche o comportamentali agli opposti.

A fare da sorta di “madrina” della trasmissione, una modella nei panni di Madre Natura, ruolo che ha portato negli anni molta fortuna a indossatrici diventate ben presto personaggi televisivi, come Paola Di Benedetto o Sara Croce.

Sfortunatamente, la trasmissione è stata anche protagonista di momenti di accese polemiche e anche di un incidente rivelatosi gravissimo per uno dei partecipanti al gioco del Genodrome, quello dedicato alle prove fisiche, che durante i “rulli“, è caduto malamente, riportando danni alla spina dorsale gravissimi che lo hanno reso quadriplegico e per i quali ci sono tuttora in corso dei processi penali.

Quella che andrà in onda a partire dalla prossima stagione televisiva sarà la nona edizione del programma e anche l’ultima, come annunciato al termine delle registrazioni dallo stesso Bonolis, sempre più deciso ad abbandonare il piccolo schermo entro poco tempo per dedicarsi ad altri progetti e alla famiglia.