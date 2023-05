Sisma di magnitudo 3.4 nei Campi Flegrei

La Terra continua a tremare e lo fa ancora una volta nel Sud Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata in Campania, nella zona dei Campi Flegrei.

Un sisma ad una profondità molto bassa e che è stato registrato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, anche nelle zone di Pozzuoli e Napoli.

Sisma in Campania

Il sisma in Campania e, ancora una volta, nella zona dei Campi Flegrei. Il tutto registrato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Epicentro dello sciame sismico è stato, ancora una volta, la Solfatara, a Pozzuoli, ed è avvenuto ad una profondità di 2.7 km ed il suo epicentro è stato individuato a 10 km da Napoli e a 4 km da Pozzuoli.

Una scossa che è stata registrata alle ore 4.28 di questa mattina, di magnitudo 3.4 e, anche se si è trattato di una scossa più forte delle altre, entra a far parte di uno sciame sismico, fatto anche di altre scosse di minore entità, che si sta registrando in questi ultimi tempi nella zona vulcanica.

Un forte boato e poi la scossa che è stata più lunga del solito che è stata anche avvertita dalla popolazione che è stata svegliata nel cuore della notte, non solo nell’area di Pozzuoli ma anche in alcune zone più alte della città di Napoli, come nei quartieri di Agnano, Fuorigrotta e Bagnoli.

La terra trema ancora nella zona dei Campi Flegrei

Stando a quanto riferito, al momento non si registrano danni a persone o cose. Come dicevamo all’inizio, si tratta di una scossa, più forte delle altre certamente, ma che rientra in uno sciame sismico, fatto anche di scosse di minore entità, che da qualche tempo sta interessando la zona dei Campi Flegrei e della Solfatara. Si tratta della quarta scossa per magnitudine più forte negli ultimi 40 anni.

Dopo quella di magnitudo 4.4 dell’ottobre 1983, insieme alle due scosse di magnitudo superiore a 3 che sono state registrate lo scorso anno. Dall’altro lato, c’è anche l’allerta del sindaco della città di Pozzuoli, Manzoni, che in un comunicato ha descritto come, una volta registrata la scossa, l’Osservatorio Vesuviano ha immediatamente avvertito l’amministrazione comunale: “La Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile stanno perlustrando le aree prossime all’epicentro” – ha descritto il primo cittadino.

Dal canto suo, l’amministrazione comunale “insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno” – conclude il sindaco di Pozzuoli.

Un sisma che, come dicevamo, si va ad affiancare ad una sequenza di scosse che da qualche tempo sta interessando la zona dei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano, quanto anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, non appena lo hanno registrato, hanno immediatamente comunicato il tutto alla Protezione Civile e alle amministrazioni comunali competenti ed interessate, affinchè venissero attivati tutti i protocolli di sicurezza necessari.