Sirigu al Napoli, contratto annuale per il portiere italiano!

Rivoluzione tra i pali per il Napoli di Luciano Spalletti, i partenopei hanno definito l’accordo con Sirigu che sarà il vice di Kepa o Navas, vedremo come si svilupperanno queste ultime settimane di mercato con gli azzurri ancora in cerca di un portiere titolare



Il portiere classe ’87 arriva a Napoli dopo la brutta stagione con la maglia del Genoa terminata con tanta delusione e la retrocessione della squadra in Serie B.

Sirigu anche nella scorsa stagione ha dimostrato di essere un portiere di sicura affidabilità e la sua esperienza sarà molto utile per lo spogliatoio del club partenopeo.

Sirigu ha deciso di andare in una grande squadra precludendosi la possibilità di giocare titolare in una rosa di media classifica.

La sensazione è che, comunque vada il mercato, il Napoli si sia assicurato un grande portiere che anche a 35 anni è uno dei migliori interpreti del ruolo in Italia.

Napoli, Sirigu sarà il vice di chi?

Il Napoli cerca un portiere titolare e, dopo vari sondaggi, i nomi più attendibili rimangono quelli di Keylor Navas e Kepa Arrizabalaga.

il club partenopeo è da giorni ormai in trattativa con i due portiere e spera di chiudere nel più breve tempo possibile.

Dopo gli addii di Ospina e Meret il tecnico del Napoli ha chiesto espressamente alla propria società un portiere affidabile in grado di prendersi la titolarità della porta azzurra.

Dopo l’addio di Kalidou Koulibaly i partenopei stanno cercando di ricostruire una difesa che già lo scorso anno ha dimostrato di avere molti limiti diventando più volte il tallone d’Achille della squadra.

Spalletti spera di chiudere presto anche la trattativa per Giacomo Raspadori, talento del Sassuolo che dovrebbe sostituire Lorenzo Insigne, sbarcato da poco a Toronto.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva ed i tifosi del Napoli sperano di abbracciare presto il portiere titolare e Giacomo Raspadori.

Per Luciano Spalletti l’obiettivo è chiaro:migliorare il piazzamento in campionato e disputare una grande Champions League.

I tifosi del Napoli sperano di rivedere una squadra competitiva per lo scudetto ma fin qui c’è molta amarezza nell’ambiente per un mercato che, al momento, ha deluso le aspettative.

Giuntoli e De Laurentiis dovranno decidere se puntare su Kepa o Keylor Navas ma nel frattempo Spalletti potrà affidarsi all’esperienza di Salvatore Sirigu che arriverà nel capoluogo campano in questi giorni per firmare un contratto annuale con opzione per il secondo.

Gli azzurri faranno il loro debutto il 15 agosto quando alle 18:30 scenderanno in campo al Bentegodi contro il Verona.