Siracusa, soccorsi 450 migranti dalla Guardia Costiera

La Guardia Costiera ha soccorso una barca con a bordo 450 migranti al largo di Siracusa, a 100 miglia dalla costa. Sul posto anche Frontex.

A dare assistenza alla Guardia Costiera anche Frontex con un pattugliatore e tre navi mercantili. Il salvataggio nel pomeriggio, quando una nave Corsi e una motovedetta a 100 miglia dalla costa di Siracusa ha recuperato 450 migranti a bordo di un’imbarcazione stracolma. Nella mattinata di oggi invece tre motovedette hanno raggiunto a 90 miglia dalla costa ionica calabrese 295 persone.

Migranti, salvataggio della Guardia Costiera a Siracusa e in Calabria

Giorni di attività per la Guardia Costiera, a causa dei tanti arrivi in queste ore, con un aumento delle partenze di migranti anche dalle coste tunisine. Nel pomeriggio di oggi una nave della Guardia Costiera e una motovedetta hanno raggiunto a 100 miglia dalla costa siciliana a est di Siracusa una nave stracolma di persone.

Erano 450 i migranti a bordo, in condizioni precarie, soccorsi dagli uomini della Guardia Costiera; oltre alla nave Corsi era presente per prestare supporto e assistenza anche un pattugliatore Frontex e tre navi mercantili che si trovavano nella zona al momento del salvataggio.

In mattinata c’è stato un altro salvataggio al largo della costa ionica della Calabria, dove la Guardia Costiera con tre motovedette ha raggiunto 295 persone (la maggior parte proveniente dal Pakistan) , a 90 miglia di distanza dalla costa.

Ancora sbarchi a Lampedusa e in Sardegna

Nella giornata di ieri sono state 28 le persone disperse e sette le vittime a seguito del naufragio al largo delle coste della Tunisia. Un altro naufragio, dopo quello della settimana scorsa in Libia costato la vita a circa 35 persone disperse e quello del 26 febbraio. Nella giornata di oggi è stata ritrovata l’89esima vittima del disastro di Cutro. E le polemiche non si placano, dopo le ricostruzioni del mancato salvataggio, visto che proprio l’areo Frontex a 40 miglia dalla costa di Crotone aveva avvistato la Summer Love e che nessuno era intervenuto in aiuto dei migranti in balia delle onde.

Il ministro Piantedosi, con una circolare nella giornata di oggi, ha provato a fare il punto sul sistema accoglienze visti i tanti arrivi delle ultime ore, invitando i prefetti a coordinarsi con Regioni e Comuni per nuovi centri dedicati ai minori.

Sono stati 42 gli sbarchi a Lampedusa, 15 in Sardegna negli ultimi giorni; dopo le ultime ore di mare impraticabile le partenze sono tornate infatti numerose, complice il bel tempo. Le autorità tunisine hanno portato a terra nella giornata di ieri 30 barche in difficoltà, con più di 2mila persone a bordo.