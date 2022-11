Single Day in Cina: in cosa consiste e perché l’11 novembre è così atteso

Single Day in Cina: come viene festeggiato dalla popolazione e perché è considerata una ricorrenza così importante ed attesa.

11 novembre: festa dei single in Cina (in cinese, guāng gùn jié), che viene anche chiamata Double 11 (double undici shuāng shí yī). Ecco perché è così attesa in Cina e come viene festeggiata dalla popolazione che non ha una dolce metà.

Single Day in Cina: che cos’è

Cyber ​​Monday, Black Friday e Amazon Prime Day sono tutti esempi di grandi festività che sono state create e promosse dai rivenditori online e diventate rapidamente un appuntamento fondamentale del nostro calendario.

Il giorno dei single – Single Day – era già un evento molto popolare in Cina quando la società di eCommerce cinese, Alibaba, decise di sfruttare tale ricorrenza per le proprie strategie commerciali.

Gli studenti dell’università cinese hanno celebrato per la prima volta la giornata dei single negli anni ’90. Il giorno scelto è l’11/11, in quanto rappresenta la vita da single, poiché è formattata come bastoncini singoli (II/II).

L’evento anti-San Valentino – da allora – è diventato una grande festa nazionale dello shopping, iniziata nel 2009 proprio col gigante delle vendite cinesi.

All’epoca era una collaborazione con pochi brand ed ebbe un tale successo da espandersi esponenzialmente con il passare degli anni. La maggior parte degli acquisti in Cina avviene online, sulle piattaforme di ecommerce. Pertanto, la ricorrenza, fissatqa

Alibaba afferma che Singles’ Day sia ora una parte importante del panorama della vendita al dettaglio.

Come viene festeggiata

Nonostante la sua popolarità, la festa dei single in Cina non è una festa ufficiale nel paese. Uno dei principali fattori, che sostengono la giornata stessa, è l’idea della “cura di sé” per le persone single, lasciandosi alle spalle la vergogna tradizionalmente legata ai non sposati.

Tale stigma è stato mercificato dai grandi marchi e la giornata, nei fatti, rappresenta per i single – e non solo – un appuntamento frenetico di shopping 24 ore su 24, con grandi sconti da parte dei grandi marchi, ristoranti e così via.

Si trovano, infatti, grandi promozioni in tutti i settori, inclusi istruzione, cibo, elettronica, moda e – talvolta – anche in quello immobiliare. Pertanto, si registra un enorme aumento delle vendite durante questo giorno.

Lo stigma sociale del non essere sposati

Dopo che l’11/11 è stato individuato come giorno dei single, gli acquirenti che non hanno un partner, sono, dunque, incoraggiati a regalarsi un acquisto speciale e a festeggiare il proprio stato civile, in barba alle tradizioni che impongono il matrimonio intorno ai 20 anni, per evitare la vergogna sociale.

La festa dei single è diventata importante per le giovani generazioni in Cina, poiché contrasta la pressione sociale e tradizionale che si collega, direttamente, ancora ai mercati matrimoniali in Cina, dove gli anziani si riuniscono con le foto dei loro figli e nipoti single nel tentativo di trovar loro un marito.

Nel giorno dei single, dunque, si punta ad invertire questa norma tradizionale e spostare le pressioni culturali verso un luogo in cui il single viene celebrato e non punito.

C’è San Valentino in Cina?

La versione cinese di San Valentino si chiama Double Seven Festival (Qixi Festival). È una festa tradizionale che cade il 7° giorno del 7° mese lunare cinese. Quest’anno è caduta il 14 agosto.

Non esiste un giorno festivo per questo festival, ma ha le sue origini in una leggenda romantica su due stelle, Altair e Vega. Si diceva che Altair fosse un pastore povero e operoso, mentre Vega fosse la settima figlia del signore del cielo. Il giorno dei single, però, ha superato, in popolarità, il Festival di Qixi negli ultimi anni.