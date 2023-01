Sim, se hai questo esemplare hai 10.000 euro in mano: controlla in tutti i cassetti

By

Esiste un tipo di Sim che è quotata a quasi 10.000 euro. Ecco di quale si tratta e come fare per scoprire se si è in possesso di essa.

Tutti quanti noi abbiamo un telefono cellulare con un proprio numero che ci da la possibilità di interagire con altre persone affinché ci sia una comunicazione o uno scambio di messaggi tramite varie app.

Adesso, la tecnologia moderna, ha fatto si che all’interno dei nostri telefoni, siano state inserite delle micro-sim, contenenti tante informazioni che sono andate a sostituire le vecchie Sim.

Sim Card: ecco come riconoscere se quella che abbiamo vale tantissimo

Fino a qualche tempo fa, infatti, nei nostri cellulari venivano inserite queste carte Sim che altro non sono che delle Smart card dotate di un numero univoco che contengono tutti i dati e rappresenta l’identità internazionale di un utente di una determinata telefonia mobile.

La loro invenzione risale agli anni ’60 quando si è pensato di racchiudere all’interno di una scheda con un chip in silicio e un circuito integrato della memoria che può racchiudere alcune informazioni e dar modo di connettersi con altri utenti.

La Sim, da la possibilità all’operatore telefonico di associare un dispositivo mobile ad un insieme di servizi del proprio gestore in modo che possa avere uno scambio di informazioni tramite contatti.

Alcuni operatori, danno la possibilità di associare la Sim ad un numero telefonico e la prima Sim ad essere realizzata la troviamo nel 1991 le cui dimensioni sono all’incirca di 5 mm e via via con gli anni sono andate a ridursi.

Per questo motivo, il mondo dei collezionisti, ha fatto si che anche le Sim di un determinato gestore telefonico e che sono state messe in commercio valgano più di quanto possiamo immaginare.

Il valore inimmaginabile delle Sim

Così come le banconote e le monete, anche le Sim sono state valutate e vendute all’asta a dei prezzi inimmaginabili e alcune di queste sono valse più che una manciata di euro facendo arricchire il proprietario.

Basti pensare che alcune schede Sim di gestori operatori come la Vodafone e la Tim sono state vendute alla cifra di 1.000 e 2.000 euro mentre altre sono state vendute ad un prezzo più basso che si aggira sui 300 euro.

Queste Sim, prendono il nome di Gold Number e Top Number, in quanto hanno una serie di numeri in sequenza quasi tutti uguali ed esiste una che potrebbe far fruttare moltissimi soldi.

Infatti, la Sim Tim, con il top number 33Y XXXXXXX è stata venduta all’asta a più di 8.600 euro riuscendo a sfiorare di poco la quota di 10.000 euro, per via di un collezionista che non ha badato a spese.

Quindi, qualora aveste delle Smart card conservate in un cassettone anche solo per ricordo, correte subito a controllare se queste abbiano un top number e nel caso, cercate di metterle in vendita per vedere quanto potreste guadagnare.

Magari, qualche collezionista, potrebbe offrirvi una gradita quota e vi ritroverete tra le mani tanti quattrini avendo venduto un oggetto che mai avreste immaginato che vi avrebbe fruttato qualcosa.