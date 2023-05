Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso dal San Raffaele in giornata

By

Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso dall’ospedale “San Raffaele” di Milano, dove è ricoverato da circa 45 giorni, nelle prossime ore. La notizia è stata diffusa da poco.

Il Leader di “Forza Italia” è ricoverato nel nosocomio milanese per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

Berlusconi, oggi forse dimesso dall’ospedale

Sono attese in mattinata, nelle prossime ore, le dimissioni dall’ospedale “San Raffaele” di Milano di Silvio Berlusconi. Non appena la notizia è stata diffusa, sono stati tanti i giornalisti che si sono affollati all’uscita dell’ospedale in attesa del leader di Forza Italia.

Berlusconi è ricoverato in ospedale da 45 giorni per curare un’infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Davanti ai cancelli di Via Olgettina non si sono radunati solo i giornalisti alla diffusione della notizia, ma anche alcuni curiosi.

L’ex premier è stato ricoverato lo scorso mese di aprile e, dalla terapia intensiva nella quale era stato ricoverato, il 16 aprile scorso invece, è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria.

L’ultimo bollettino medico era confortante

Nell’ultimo bollettino medico diramato, risalente allo scorso 3 maggio, circa le condizioni di salute di Berlusconi, i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri hanno parlato di “quadro clinico stabile e confortante”. L’annuncio, anche se era solo ipotetico, era stato dato già nei giorni scorsi e, come data, era stato indicato proprio oggi, venerdi 19 maggio.

Inizialmente in terapia intensiva, Berlusconi era stato trasferito in degenza ordinaria. Dalla risoluzione dell’infezione respiratoria, sono proseguite, poi, le cure per la malattia ematologica e i controlli costanti dei parametri.

Per oggi non è previsto alcun punto stampa da parte dei medici che hanno in cura il leader di Forza Italia.