“Siete una meraviglia”, Tomaso Trussardi pazzo di lei: la fa vedere a tutti | FOTO

Tomaso Trussardi ha deciso di mostrare a tutti quanti la donna della sua vita. Ecco la foto che ha fatto emozionare tutti i suoi followers.

Tomaso Trussardi è un imprenditore italiano famoso in tutto il mondo per via del suo ruolo nell’azienda di famiglia che guida da tanti anni e per via della sua storia d’amore con la conduttrice Michelle Hunziker.

Tomaso è entrato a far parte della vita della presentatrice dopo che questa si è separata dal suo primo marito, il cantautore Eros Ramazzotti e subito dopo qualche tempo la donna ha cominciato a frequentare l’imprenditore.

Tomaso Trussardi: la foto con la donna della sua vita

Nonostante lei fosse qualche anno più grande di lui, da i due c’è stato subito un grande feeling e questo ha portato la coppia a decidere di fare il grande passo e di sposarsi nel 2014.

Dal loro matrimonio sono nate due figlie Sole e Celeste nate rispettivamente nel 2013 e nel 2015 che sono affezionatissime ai loro genitori anche se questi due hanno deciso di separarsi.

Infatti, a gennaio del 2022 Tomaso e Michelle annunciano tramite un comunicato scritto assieme di aver messo fine al loro matrimonio e successivamente la donna viene beccata con un nuovo amore.

Si tratta di Giovanni Angiolini, concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello, reality show che abbandona di sua spontanea volontà per poter continuare ad esercitare la sua professione.

Giovanni infatti è un famoso medico chirurgo e per ben cinque mesi ha conquistato il cuore di Michelle Hunziker fino a che non hanno deciso di non continuare il loro rapporto e secondo alcune indiscrezioni la scelta è stata presa dalla donna per poter rimanere accanto alle sue figlie più piccole.

Dopo la separazione, Tomaso ha fatto gli auguri alla sua ex moglie per il compleanno, nonostante non stessero più insieme, con un bellissimo messaggio mentre Michelle sembra non aver mandato, almeno pubblicamente, nessun pensiero al suo secondo ex marito in occasione del suo 39° anniversario di vita.

La donna si è in seguito mostrata con sua figlia Aurora nel video del brano AMA, del suo primo ex marito, Eros Ramazzotti e subito dopo la pubblicazione del brano Tomaso ha pubblicato una storia su Instagram con alcune frasi del brano Miserere di Zucchero cantata in duetto con Luciano Pavarotti.

“A volte la miglior musica è il silenzio”

Queste le parole scelte dall’imprenditore che secondo alcuni suoi followers erano riferite alla sua ex moglie, anche se questo non è stato confermato e negli ultimi mesi vediamo spesso tra le storie della donna Odino, il cane di Tomaso.

Lo scatto commovente

Per via di questo particolare e per via della presenza del quadro del suo matrimonio con Trussardi nelle sue storie di Instagram, alcuni followers hanno pensato che tra Michelle e Tomaso possa esserci un ritorno di fiamma.

Ma verso la fine dell’estate, l’uomo è stato paparazzato sulla Costa Amalfitana in compagnia di Ruzwana Bashir un’imprenditrice con cui Tomaso sembra avere molta confidenza e si era parlato di un loro presunto coinvolgimento sentimentale.

Questo però non è mai stato accertato ma finalmente su Instagram, Tomaso ha deciso di pubblicare una foto che ha commosso tutti quanti i suoi followers per via dell’amore nei confronti della donna che ha dichiarato di amare.

Nello scatto, Tomaso è di profilo e tra le sue braccia stringe una donna che molto somiglia alla sua ex moglie. Ed il motivo è presto detto dato che si tratta di sua figlia Celeste, secondogenita nata dal matrimonio con la presentatrice.

Dopo la pubblicazione dello scatto, molti suoi ammiratori si sono commossi per via del suo amore paterno e hanno dichiarato di trovarli meravigliosi assieme e che l’amore di una figlia per suo padre sarà sempre sincero e il più puro che ci possa essere.