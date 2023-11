Si spaccia per il figlio e truffa un’anziana, 29enne arrestato a Roma

Spacciandosi per il figlio dell’anziana, l’indagato ha telefonato alla vittima, riferendole l’immediato arrivo di un pacco da pagare in contrassegno.

Non disponendo dei contanti richiesti, la donna ha consegnato al finto corriere monili e oggetti d’oro. Quando si è resa conto di essere stata truffata, la donna ha sporto denuncia alla Squadra Mobile di Roma, che questa mattina ha notificato un’ordinanza d’arresto per il 29enne di origine campana.

Anziana truffata a Roma: arrestato un uomo di 29 anni

Ennesima truffa ai danni di un’anziana quella avvenuta nel luglio scorso e per la quale questa mattina un 29enne di origini campane è finito in carcere. Il modus operandi è sempre lo stesso: una telefonata alla vittima prescelta, spacciandosi per il figlio. L’uomo ha raccontato all’anziana di dover ricevere un pacco da pagare in contrassegno. Dopo pochi minuti dalla prima telefonata, l’anziana è stata contattata dal finto corriere che le ha annunziato la consegna del pacco per il quale pagare 5.300 euro in contanti. Una cifra che la donna non aveva a disposizione, così è stata invitata a consegnare oggetti e monili d’oro.

A quel punto è arrivata la seconda telefonata da parte del 29enne che si era spacciato per il figlio, che rassicurava la vittima riguardo la consegna dei preziosi. Quando il finto corriere ha raggiunto la donna, ha ricevuto in cambio monili in oro e orologi per un valore di oltre un milione di euro.