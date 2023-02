“Si sono lasciati”, scoop da casa reale: sembrerebbe finita per sempre

By

Arriva lo scoop inaspettato dalla casa reale inglese. Questa volta sembra davvero finita. Ecco chi potrebbe presto annunciare la fine di un matrimonio che sembrava destinato a durare in eterno.

Dalla casa reale inglese non arrivano notizie rincuoranti. La famosa coppia sta per scoppiare? Giunge l’indiscrezione che lascia di sasso: il loro matrimonio è ormai al capolinea.

Scoop inatteso dalla casa reale inglese

Continuano ad occupare le prime pagine dei settimanali nazionali ed internazionali, i Windsor. La famosa casa reale inglese, per un po’ di tempo ha ceduto il posto ai Grimaldi che tanto stanno attirando l’attenzione mediatica per via delle presunte gravidanze di Charlene Wittstock, Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo.

Oggi però i riflettori si spostano sul versante inglese e illuminano nuovamente una delle famiglie reali più chiacchierate e discusse al mondo. Tra pochissimi mesi, più precisamente il 6 maggio 2023, Re Carlo sarà incoronato legittimamente e ufficialmente sovrano d’Inghilterra.

Il mondo, ma soprattutto il Regno Unito, è in trepidazione per questo evento che sarà sicuramente ricordato tra i momenti più iconici della storia. Proprio Re Carlo si ritrova oggi ad affrontare tante situazioni delicate che lo stanno mettendo particolarmente sotto pressione.

Dal Regno Unito arriva l’indiscrezione che lascia tutti di stucco: pare proprio che il loro matrimonio sia giunto al capolinea. Ecco chi potrebbe presto fare il triste annuncio di divorzio.

Separazione in arrivo? Loro sarebbero pronti al divorzio

Lo scoop che arriva dalla casa reale inglese si configura davvero inatteso. Nessuno si aspettava una notizia del genere. Sembra che il loro matrimonio sia giunto al capolinea: stiamo parlando di quello di Harry e Meghan.

I duchi del Sussex sono ormai più di tre mesi che attirano l’attenzione dei mass media per via della loro popolarità non propriamente positiva. L’uscita del documentario su Netflix, a dicembre, nel quale i coniugi hanno raccontato la loro vita e il difficile rapporto con la Royal Family, li ha esposti in maniera inaspettata.

Per non parlare poi di “Spare”, il manoscritto del secondogenito di Carlo e Lady Diana che ha sancito definitivamente la rottura dei coniugi con gli altri membri della casa reale inglese.

Pare però che Carlo, William e Kate abbiano intenzione di tendere un ramoscello d’ulivo al figliol prodigo che vive oltreoceano ma non alla sua consorte. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, sembra che Harry e Meghan siano ormai ai ferri corti.

Già nei mesi passati, si è parlato di tradimenti reciproci e della intenzione della coppia di cominciare a vivere separatamente. La novità non è però questa. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia reale, il principe Harry, solo qualche giorno fa, avrebbe preso in gran segreto un aereo e raggiunto i suoi familiari nel Regno Unito, ovviamente senza la consorte.

Si è parlato di un incontro segreto a casa Windsor. Harry avrebbe ricevuto il benestare di William, Kate e Re Carlo per rientrare ufficialmente a far parte della Royal Family. Tutti i giornali hanno parlato della probabilità che Meghan e Harry raggiungessero Re Carlo solo il prossimo 6 maggio, in occasione della sua incoronazione ma questa notizia è stata presto smentita.

Sembra che Meghan non soltanto non volerà a maggio nel Regno Unito ma che Harry abbia invece già incontrato a Windsor Castle i suoi familiari. Si mormora inoltre che sia intenzione del principe dai rossi capelli, quella di rientrare nuovamente nei ranghi reali con la benedizione di padre, fratello e cognata.

Insomma, il colpo di scena questa volta potrebbe davvero esserci. Harry e Meghan intanto sono distanti più che mai. Qualche settimana fa, il Telegraph ha parlato di una forte lite tra i due coniugi nella loro villa a Montecito e della necessità addirittura di chiamare le forze dell’ordine per ripristinare la situazione.

Sembra inoltre che i duchi del Sussex abbiano deciso già di non condividere più lo stesso letto: Harry vivrebbe ora in una ala separata del loro super villone ma comunque insieme a Meghan per garantire stabilità ai loro bambini, Archie e Lilibet, le uniche vittime di questa situazione ora drammatica e spinosa.