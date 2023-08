Si rientra dalle vacanze, strade da bollino rosso per il controesodo

Strade da incubo per il controesodo di oggi 27 agosto, uno dei giorni peggiori per le nostre autostrade. Gli esperti parlano di bollino rosso.

Si rientra dalle vacanze ma oggi non è di certo il giorno migliore per farlo. A chi può scegliere quando mettersi in viaggio, il consiglio è quello di attendere un po’ perché oggi la situazione sulle autostrade italiane è da bollino rosso, in pieno controesodo. In concomitanza con il monitoraggio della rete stradale, arrivano i consigli per affrontare il torrido caldo con cui avremo a che fare ancora per qualche giorno prima dell’arrivo del ciclone Poppea, che segnerà l’avvicinamento verso il periodo autunnale con un forte impatto sulle temperature. Si respirerà un po’ dunque ma per adesso si continua a boccheggiare nelle città, con la gioia di chi invece è ancora a godersi il relax in vacanza. Per chi rientra è previsto un traffico intenso che già si sta formando in queste ore, specialmente nelle regioni del Centro-Nord.

Controesodo di fine agosto

Ci siamo, l’estate è giunta al termine e con lei ci sarà un abbassamento delle temperature che gradualmente investirà tutta la penisola. Intanto però si continua a fare i conti con temperature da record, una delle preoccupazioni di chi si appresta a stare molte ore fermo in autostrada per rientrare a casa.

Oggi, 27 agosto, è una delle giornate peggiori in questo senso e il controesodo sta portando a traffico intenso in tutta la rete autostradale italiana, in particolare al Centro-Nord. Code da bollino rosso che Anas ha stimato con numeri ben chiari: circa 11 milioni i veicoli che fra ieri e oggi stanno rientrando, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta.

Alcune strade saranno più affollate di altre, ad esempio la A2 (Autostrada del Mediterraneo) con criticità in particolare fra Pontecagnano e Battipaglia, poi la Statale 16 Adriatica, la Statale 36 del Lago di Como, la Statale 7 Appia e la 148 Pontina. Senza dimenticare il Grande Raccordo Anulare, particolarmente intasato nelle ore serali di oggi.

Viabilità Italia riferisce che il picco rimane comunque in mattinata, pertanto potrebbero esserci disagi a livello locale e l’adozione da parte degli operatori dei vari tratti, di provvedimenti per regolare la circolazione. Anche oggi vige il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate: ieri era dalle 8 alle 16 mentre oggi dalle 7 alle 22.

L’invito alla prudenza

Ci sono diverse raccomandazioni che ogni anno gli organi competenti fanno a chi si deve mettere in viaggio in queste giornate particolari. Viabilità Italia è l’organismo che si occupa del coordinamento delle situazioni di crisi legate alla viabilità, lavorando con il dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Polizia Stradale.

Oltra a fronteggiare le situazioni più complesse, l’organo che fa parte del Ministero degli Interni si è rivolto in una nota a tutti gli italiani, invitando alla prudenza alla guida in queste giornate delicate. Poi ha elargito alcuni consigli che è sempre bene ricordare anche per prevenire disagi.

Innanzitutto, prima di mettersi in viaggio è importante controllare lo stato del mezzo, quindi verificarne l’efficienza. Poi si devono caricare i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’auto, pensando anche a una sistemazione idonea per eventuali animali a bordo che dovranno affrontare proprio come i passeggeri, diverse ore sotto il sole. Proprio per i valori termici elevati a cui i viaggiatori saranno esposti a lungo in caso di lunghe code, il consiglio è quello di evitare pasti abbondanti e bevande che contengono alcol.

Altro suggerimento importante è quello di partire sufficientemente riposati, specialmente per quanto riguarda il guidatore. Utile anche il costante aggiornamento sulle condizioni del traffico, in modo che eventualmente si possono scegliere percorsi alternativi. Le notizie sempre aggiornate sono disponibili sui canali del C.C.I.S.S. ma anche su Rai-Isoradio, sulle reti Radio-Rai e sui pannelli a messaggio variabile che si trovano lungo le autostrade. Ci sono anche dei numeri verdi da contattare, come l’800.841.148 dell’Anas. Informazioni in tempo reale anche su www.aiscat.it.

A questo punto ci si può mettere in viaggio e anche durante il tragitto ci sono alcune regole preziose. In primis, la sicurezza in strada, quindi allacciare le cinture di sicurezza anche posteriormente e utilizzare i seggiolini appositi per i minori. Sempre in materia di sicurezza, è importante mantenere la distanza dal veicolo davanti, sorpassare con prudenza e non impegnare la corsia di emergenza se non ce n’è realmente bisogno.

È importante poi non distrarsi alla guida, per evitare incidenti e altri disagi ma anche in relazione alle stringenti norme in merito alle sanzioni per questo tipo di infrazioni. Quindi, no ai cellulari ma anche alle sigarette per i guidatori.

È consigliabile fermarsi frequentemente e viaggiare in velocità moderata specialmente se si incontrano condizioni meteorologiche sfavorevoli.