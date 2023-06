Si può lasciare l’ombrellone in spiaggia libera? Cosa si rischia secondo la legge

Molti hanno l’abitudine di lasciare l’ombrellone in spiaggia libera, ma la legge italiana non lo considera lecito. Ecco perché.

Sono in molti a preferire la spiaggia libera al lido in estate, soprattutto per una questione economica. E molti hanno l’abitudine di lasciare l’ombrellone piantato sulla spiaggia libera a fine giornata, in modo da avere il posto già pronto per il giorno successivo. Ma è possibile farlo? Secondo la Legge italiana, no. Un comportamento del genere, infatti, è assimilabile allo sfruttamento illecito di suolo pubblico, e si rischia una multa anche sopra i 500 euro.

Lasciare l’ombrellone in spiaggia libera: brutte notizie

In molti casi, le spiagge libere non vengono curate più di tanto dai Comuni di competenza, motivo per cui molte persone pensano di poterle trattare come più preferiscono.

Ad esempio, alcuni bagnanti abbandonano i rifiuti sulla sabbia anziché utilizzare i cestini, causando un impatto negativo sull’ambiente e sulla bellezza naturale della spiaggia. Altri ancora disturbano la tranquillità degli altri visitatori con schiamazzi, musica ad alto volume o comportamenti poco rispettosi.

Anche lasciare effetti personali come ombrelloni, sedie e lettini in spiaggia per utilizzarli il giorno successivo non è un comportamento corretto, e in molti casi i Comuni e le Regioni hanno emesso ordinanze per evitare questi comportamenti.

Comunque, a disciplinare in linea generale le sanzioni relative a questi illeciti è l’articolo 1161 del Codice della Navigazione, relativo all’occupazione abusiva dello spazio demaniale. Chi, con il proprio comportamento, violi questo articolo può essere punito con l’arresto fino a 6 mesi o una sanzione pecuniaria fino a 516 euro. In più, in base alle ordinanze emesse, Comuni e Regioni potrebbero applicare sanzioni ulteriori.

Perché è un comportamento sbagliato

La ragione principale per cui lasciare l’ombrellone in spiaggia libera è vietato è legata all’utilizzo corretto dello spazio pubblico. Le spiagge libere sono aperte a tutti, e lasciare gli effetti personali per un tempo prolungato comporta un’occupazione abusiva dello spazio demaniale, impedendo ad altri bagnanti di godere pienamente della spiaggia.

Inoltre, questa pratica può causare problemi di sicurezza. Gli oggetti lasciati incustoditi possono essere rubati o danneggiati, causando non solo un danno economico agli interessati, ma anche un rischio potenziale per gli altri utenti della spiaggia. In più, in caso di emergenza, gli ombrelloni e gli altri oggetti lasciati possono costituire un ostacolo per il personale di salvataggio.

Per evitare questi problemi, molti Comuni e Regioni hanno emanato ordinanze che vietano espressamente di lasciare oggetti in spiaggia durante le ore notturne. In caso di violazione di tali ordinanze, spetta alle Forze dell’ordine e alle Capitanerie di porto agire per contestare l’illecito e applicare le sanzioni previste.

È importante rispettare le regole e le leggi che disciplinano l’utilizzo delle spiagge libere. Se si desidera mantenere un posto fisso sulla spiaggia, è consigliabile rivolgersi ai lidi attrezzati che offrono servizi di noleggio di ombrelloni e lettini.

In questo modo si evitano sanzioni e ci si assicura un servizio adeguato. Seguire le regole permette di garantire un uso corretto ed equo delle spiagge libere, consentendo a tutti di godere appieno del mare e delle vacanze estive.