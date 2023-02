Si presenta al pronto soccorso così: “Mai visto nulla di simile” | La diagnosi

By

Un uomo si è recato al pronto soccorso, mostrando mani di colore blu. Il dottore che l’ha visitato è rimasto senza parole. Poi la clamorosa scoperta.

Si è recato al pronto soccorso per farsi visitare, allarmato dal colore bluastro che le sue mani avevano assunto poco prima. Una condizione di salute del tutto sconosciuta all’uomo che ha deciso di farsi visitare e che ha lasciato anche il medico senza parole. Si è subito pesato a malattie rare e specifiche: alla fine, però, è emersa una clamorosa scoperta che ha dato un senso a tutta la vicenda.

Scopre di avere le mani blu e va al pronto soccorso: il medico rimane senza parole

La scena alla quale ha assistito Alejandro Ginzo, medico paraguaiano, ha dell’incredibile. Il dottore, infatti, si è ritrovato a visitare, nell’ospedale del Paraguay dove lavora, un paziente che si è presentato al pronto soccorso con mani di colore blu. Il post del dottore su Twitter diventato virale:

Paciente joven acude por coloración azulada de manos, sin ninguna enfermedad de base pic.twitter.com/JFMGQKUtXt — Ale Ginzo_MD (@AleGinzo_MD) February 15, 2023

Il medico, a quel punto, si è allarmato, ipotizzando diagnosi che non erano, di certo, positive. In un primo momento, infatti, il dott. Ginzo ha pensato che l’uomo era affetto da una patologia cronica, probabilmente legata a una cattiva circolazione del sangue.

Il dottore, infatti, ha pensato a malattie quali acrocianosi, malattia virale o trombosi da ipotrombinemia. Ipotesi non confortanti, certamente, ma che sarebbero potute essere collegate a ciò che stava esaminando in quel momento. La verità, però, era tutt’altra.

La sconcertante scoperta del medico

Le condizioni dell’uomo che, il 16 febbraio, si è diretto presso il pronto soccorso per farsi visitare, sono apparse, sin da subito, particolari quanto insolite, visto che il paziente non aveva una storia medica che potesse far ipotizzare la presenza di malattie tanto gravi.

Al fine di risolvere quello che, a tutti gli effetti, si è presentato come un vero e proprio rompicapo, il dottor Ginzo ha cercato di venire a capo della questione, tenendo in considerazione il fatto che il ragazzo non presentava sintomi associabili alle patologie ipotizzate.

Inoltre, dettaglio non trascurabile, era il fatto che il colore bluastro, assunto dalle mani, stava, pian piano, svanendo e che i segni vitali del paziente erano regolari.

Dov’era l’inghippo, dunque? Semplice: il giovane aveva acquistato un paio di jeans nuovi e li ha subito indossati. Prima di infilare le mani in tasca, però, le ha disinfettate con un detergente spray a base d’alcol. La sostanza, dunque, ha interagito con la tinta dei pantaloni e, così, il giovane si è ritrovato con le mani tinte di blu, pensando, poi, di essere stato colpito da qualche particolare malattia.