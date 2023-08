Si ferma sul ciglio della strada, ma le telecamere lo riprendono: il gesto inatteso

Le telecamere di sorveglianza riprendono un veicolo che si ferma sul ciglio della strada. Ecco il gesto compiuto dall’automobilista.

Siamo tutti estremamente diversi gli uni dagli altri, e ciò che ci differenzia, ovviamente, è il carattere e la personalità. C’è chi è più resiliente e chi, invece, si lascia abbattere maggiormente da ciò che accade nella vita. C’è chi resiste e chi molla, chi è introverso e chi più estroverso. Chi è più strutturato e tutto d’un pezzo e chi, al contrario, si lascia andare più facilmente alle emozioni. Ognuno di noi, insomma, ha delle prerogative che ci rendono unici, ma se c’è una cosa che, bene o male, ci accomuna tutti, è la paura di essere abbandonati.

Checché se ne dica, tutti abbiamo nella vita una o più persone che amiamo incondizionatamente, che siano esse familiari, amici o compagni di vita. Loro hanno bisogno di noi, e noi abbiamo bisogno di loro, e non riusciamo neanche a immaginare di dover rinunciare, un giorno, a uno di questi rapporti. Ci fidiamo di queste persone, sappiamo che non ci tradiranno mai, al punto da affidare la nostra vita nelle loro mai. E se, a un certo punto, tali aspettative venissero disattese?

Come ci sentiremmo se una di queste persone dovesse abbandonarci senza motivo? Verremmo sovrastati da miriadi di emozioni confuse, e stenteremmo a comprendere il significato del loro gesto. Insomma, in poche parole, sentiremmo il mondo crollarci addosso. Ed è proprio questo ciò che è accaduto al protagonista di questa storia, ma purtroppo, anche a quello di tante altre.

Si ferma sul ciglio della strada, ma viene ripreso

Sono tanti, tantissimi anni, che la nostra società sta cercando di affrontare e debellare un angoscioso problema, ovvero, quello dell’abbandono degli animali. Essi sono creature viventi, con un cuore, un’anima e dei sentimenti, spesso molto più veri e disinteressati dei nostri. Quando decidiamo di adottare una mascotte, noi diventiamo tutto il suo mondo. E come lei ci ama senza mai chiedere nulla in cambio, noi abbiamo il compito di prenderci cura di lei e di amarla sempre e comunque, anche quando arriva il periodo delle vacanze estive.

Sul portale “la7.it/intanto/video”, solo qualche mese fa è stato pubblicato un video a dir poco straziante. Una macchina bianca si ferma sul ciglio della strada e, subito dopo, si vede l’autista uscire dall’auto. Quest’ultimo, in tale occasione, si dirige in prossimità del bagagliaio per far scendere quello che probabilmente è il suo cane: un meraviglioso pastore tedesco.

Inizialmente, guardando le immagini, si potrebbe pensare a una semplice sosta per sgranchirsi le gambe (e le zampe) durante un lungo viaggio; in realtà, purtroppo, non si tratta di questo. Nel video in questione, infatti, le telecamere di sorveglianza poste sulla strada hanno ripreso l’uomo salire nuovamente in macchina, ma senza cane il quale, ovviamente, è stato appena abbandonato.

La reazione del cane

Dopo aver visto la vettura ripartire senza di lui, le suddette immagini mostrano il cane che, confuso, e probabilmente anche molto triste e impaurito, inizia velocemente a correre per inseguire la macchina del suo “amico” umano.

A questo punto, vi starete sicuramente chiedendo qual è stato l’epilogo di questa triste storia. L’uomo del video è stato denunciato, mentre il cane è stato salvato dalla strada e affidato al “Dallas Animal Service.”