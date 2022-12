“Si è spento stanotte”, lutto in RAI: italiani in lacrime | Chi se n’è andato

RAI in lutto, tutti i lacrime: proprio lui ha abbandonato la vita terrena stanotte. Ecco chi se n’è andato in maniera inaspettata. Che profondo dispiacere.

Un evento drammatico per la rete ammiraglia: lui è morto. Tutti gli italiani in lacrime. Ecco a chi la famosa azienda e i telespettatori hanno dovuto dare l’ultimo saluto.

RAI in lutto

Manca davvero pochissimo alla conclusione del 2022 e all’inizio di un nuovo anno, il 2023 che tutti si augurano possa essere migliore di quello che sta per andarsene. Questo anno è stato sicuramente difficile per tutti.

L’Italia e il mondo si sono ritrovati ad affrontare le conseguenze di guerra, crisi economiche, manovre politiche sbagliate oltre che gli strascichi che ancora ci portiamo dietro del Covid- 19.

Fa parte, il 2022, di una triade di anni negativi che hanno segnato in maniera inevitabile la nostra nazione e gli italiani. A proposito di italiani, il pubblico televisivo si ritrova oggi a dover affrontare un lutto inaspettato.

E’ solo di qualche ora fa la drammatica notizia: lui è morto. Ci lascia improvvisamente e in maniera assurda un volto noto della rete ammiraglia, della RAI, amato e conosciuto da tutti. Ecco chi è venuto a mancare e a chi gli italiani si sono trovati costretti a dare il loro ultimo saluto. Che grande dolore.

Chi è il volto noto della rete ammiraglia che è venuto a mancare

Che grande dolore per la RAI e per gli italiani. E’ di qualche ora fa la drammatica notizia: è morto lui, Guido Zaccagnini, volto e voce di Rai Radio 3, deceduto a 70 anni.

Conosciuto non solo per la sua attività radiofonica ma anche per essere stato il docente di storia della musica presso alcuni importanti conservatori, tra i più famosi d’Italia, la sua dipartita arriva in maniera inaspettata.

A dare la triste notizia proprio la casa RAI per la quale ha lavorato fino a poco tempo fa. Tutti sono in lutto. Zaccagnini ha lavorato presso la casa radiofonica di Rai Radio 3 come collaboratore e autore.

La famiglia di Radio 3 si è stretta al dolore per la perdita di questa persona straordinaria, definita non soltanto talentuosa ma anche buona e umana. Chi era Guido Zaccagnini? Lo ricorderete sicuramente tutti.

Romano DOC, classe 1952, ha condotto per tanti anni vari programmi musicali sotto il nome della RAI. Nella sua vita, anche l’insegnamento. Per più di un decennio ha lavorato come professore di musica al conservatorio di Perugia e alla facoltà di lettere e filosofia presso una prestigiosa università a Roma.

Ha curato poi la traduzione di opere musicali straordinarie come La generazione romantica di Charles Rosen, per citarne una. Non solo professore e voce di Rai Radio 3 ma anche importante critico musicale, Guido Zaccagnini, che ha lavorato per ben trent’anni presso la famosa casa radiofonica targata RAI.

E’ lui poi l’autore e il conduttore di alcuni programmi di fama nazionale come Paginone e Audiobox. La sua morte arriva in maniera inaspettata. Nella giornata di oggi verrà dedicato una omaggio a Zaccagnini proprio da parte di Rai Radio 3 che con lui ha collaborato per anni.

Non sappiamo per quale ragione sia venuto a mancare il critico musicale, professore e conduttore radiofonico conosciuto e amato in tutta Italia. Per il momento, non ci sono ulteriori notizie circa la sua morte.

L’Italia è senza parole. Tutti si stringono al dolore per la perdita di Guido che con la sua cultura e conoscenza musicale ha scritto e ha rappresentato una pagina importante della storia musicale italiana.