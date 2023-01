Shock Navratilova: “Ho un doppio tumore”

Il mondo del tennis si stringe intorno a Martina Navratilova, la campionessa ceca naturalizzata americana ha confessato al The Times di avere un doppio tumore e di prepararsi a giocare la partita più importante della sua vita.



La straordinaria campionessa ceca Martina Navratilova ha confessato ai microfoni del The Times di avere un doppio tumore al seno e alla gola.

È un doppio colpo grave, ma ancora risolvibile. Spero in un esito favorevole. Sarà doloroso, ma lotterò con tutte le mie forze”.

Navratilova già in passato aveva sconfitto un tumore in seguito ad un ciclo di radioterapia ed ora spera di riuscire a superare anche questo nuovo ostacolo.

A rassicurare i tifosi è intervenuto anche il suo portavoce che ha sottolineato come i due tumori siano ancora in una fase iniziale e che per il momento la situazione rimane sotto controllo.

“Entrambi i tumori sono in fase iniziale, al primo stadio, la prognosi è buona e Martina inizierà il trattamento questo mese. Il tipo di cancro è l’HPV e questa forma di tumore risponde molto bene al trattamento. Martina ha notato un linfonodo ingrossato nel collo durante le finali WTA di Fort Worth. E quando il linfonodo non si è ridotto, è stata eseguita una biopsia i cui risultati hanno evidenziato un cancro alla gola al primo stadio”.

Martina Navratilova e la sua lotta contro il tumore

Martina Navratilova viene considerata la più grande tennista di tutti i tempi e la notizia della sua malattia scuote inevitabilmente tutto il mondo dello sport.

La campionessa ceca già in passato aveva superato un tumore grazie ad un ciclo di radioterapia ed ora si preparerà ad affrontare un’altra grande battaglia.

Navratilova in carriera ha vinto 59 prove del Grand Slam e detiene tantissimi record che la rendono una delle tenniste più forti di sempre.

La 66enne ceca è stata inoltre inserita nella International Tennis Hall of Fame nel 2000 ricevendo inoltre una serie infinita di premi e riconoscimenti.

Martina Navratilova ora seguirà un percorso dedicato e delle cure specifiche per superare il doppio tumore che lo ha colpito, sui social i tifosi si sono scatenati rivolgendole tantissimi messaggi di affetto e solidarietà in questo momento cosi difficile che tutti noi ci auguriamo possa finire presto con l’ennesima vittoria di una tennista che ha scritto la storia di questo sport.