La sciatrice alpina Mikaela Shiffrin ottiene la sua 86esima vittoria in Coppa del Mondo, ottenendo un record fino ad ora raggiunto da un solo sciatore nel mondo, ovvero Stenkarm.

Oggi, 10 marzo 2023, ad Are dove aveva gareggiato nella sua prima gara, Mikaela Shiffrin ha eguagliato una leggenda come Ingemar Stenmark, vincendo per l’86esima volta il Campionato del Mondo.

La sciatrice statunitense ha raggiunto un record da sogno, un successo ottenuto dopo un grande lavoro durante tutta la sua carriera, a soli 27 anni.

Il record di Mikaela Shiffrin

La statunitense Mikaela Shiffrin è entrata nella storia, raggiungendo il record di vittorie in Coppa del Mondo di Ingemar Stenmark, grande sciatore svedese che aveva battuto il record 34 anni fa.

86 vittorie per la sciatrice alpina, che ha vinto oggi segnando un tempo di 1.54.64, superando Federica Brignone, che ha ottenuto un tempo di 1.55.28, salendo sul podio per la 55esima volta.

Per la Shiffrin un vero e proprio giorno da ricordare, nello stesso luogo in cui il 20 dicembre 2012 gareggiò per la prima volta, a 17 anni, vincendo la sua prima competizione ad Are.

Dopo aver ottenuta questa importantissima vittoria, la Shiffrin ha dichiarato: “Questa è solo una giornata spettacolare. Volevo solo spingere e lottare per questo”

In tanti ci hanno provato negli anni a superare il record di Stenmark, ma solo lei dopo 34 anni ci è riuscita, una vittoria da incorniciare che si aggiunge alle tantissime che in questa stagione 2022-2023 ha già ottenuto.

Chi è Mikaela Shiffrin

La campionessa di sci alpino Mikaela Shiffrin è diventata ufficialmente la donna dei record di questo sport, ottenendo 86 vittorie in Coppa del Mondo.

Nata nel 1995, a Vail, la Shiffrin da piccolissima è sempre stata appassionata allo sci, anche grazie al fratello Taylor, anche lui sciatore alpino.

Mikaela ha frequentato la Burke Mountain Academy nel Vermont, insieme al fratello maggiore, appunto.

Durante la sua infanzia ha perfezionato le sue abilità e la sua tecnica, mostrando già da subito il suo grande talento.

Una volta compiuti 15 anni, l’età minima richiesta per le gare FIS, ha iniziato a gareggiare a un livello superiore e ha anche vinto un paio di gare NorAm.

Vince i Campionati del mondo juniores all’inizio del 2011, iniziando già una grande carriera professionista.

Da qui partono le tantissime vittorie ottenute negli anni: lo slalom di Lienz, ad Are nel 2012, ma anche nel 2015 con la sua vittoria da record nello slalom.

All’età di 17 anni è diventata campionessa del mondo di slalom, nel 2013, e da allora ha mantenuto quel titolo, aggiungendo diversi altri titoli e medaglie.

Inoltre, Mikaela è diventata la più giovane campionessa olimpica femminile di Slalom ai Giochi di Sochii 2014 e ha vinto anche una medaglia d’oro nello slalom gigante e una medaglia d’argento nella combinata a PyeongChang 2018.