Shampoo a secco, benzene e cancerogeno in queste marche: i prodotti segnalati

Attenzione a questi shampoo a secco, ricchi di benzene e sostanze altamente nocive: queste sono le marche da non comprare.

Una spruzzata e i capelli tornano puliti in un attimo con lo shampoo secco. Bisogna però fare attenzione perché a seguito di un controllo massivo moltissimi marchi conosciuti sono stati segnalati come pericolosi. Si tratta di prodotti ricchi di benzene e altre sostanze altamente nocive – addirittura cancerogene – che non fanno per niente bene all’essere umano. Facciamo insieme chiarezza sull’argomento con alla mano i dati della ricerca divulgata dai media come informativa.

Shampoo secco: benzene e sostanze nocive

Ci sono dei prodotti che usiamo ogni giorno senza chiederci che cosa possano avere al loro interno. Una ricerca da parte del Laboratorio indipendente Valisure, negli Stati Uniti, ha voluto fare un test su alcuni shampoo a secco.

Il 70% sono risultati ad un livello altissimo di benzene, sostanza nociva cancerogena.

Dopo aver appreso questi risultati è stata chiesta alla FDA una azione immediata, per controllare e segnalare quando trovato in questi prodotti. La Valisure è un laboratorio che testa prodotti come solari, deodoranti, shampoo e prodotti per il corpo/igiene. In tutti i casi hanno sempre segnalato quelli che potevano avere traccia di benzene e quindi essere altamente pericolosi per l’essere mano che li utilizza tutti i giorni.

Il test di cui stiamo parlando è stato condotto su 148 lotti di shampoo secco di 34 marchi differente, analizzati con altissime tecnologie di settore come la GC-MS standard.

Il laboratorio evidenzia:

“È stata osservata una significativa variabilità da lotto a lotto, anche all’interno di un singolo marchio. C’era anche una variabilità significativa tra i successivi spruzzi di alcune bottiglie, suggerendo miscele di prodotti incoerenti in alcuni campioni.”

Risultati del test: marchi di shampoo secco con benzene

I test hanno portato alla scoperta di tracce di benzene nel 70% dei prodotti che sono stati testati dal laboratorio. Nel dettaglio:

3 lotti di stessa marca avevano un contenuto di benzene nello spray di oltre 100 ppm

11 prodotti di 3 aziende differenti oltrepassavano i 20 ppm

18 lotti di 10 marchi differenti sono arrivati a 20 ppm

Solo 45 lotti di 23 brand differenti sono stati trovati privi del benzene. Ovviamente non è solo l’applicazione del prodotto a preoccupare, bensì l’aria che viene contaminata dopo averlo spruzzato e poi inalata da persone differenti.

Il laboratorio di analisi ha voluto mettere in guardia i consumatori, con benzene ritrovato che potrebbe essere anche sottostimato. In alcuni laboratori si potrebbe svolgere un processo non del tutto corretto portando alla dispersione del benzene e della non rilevazione completa dello stesso.

Il benzene preoccupa perché è una sostanza nociva considerata cancerogena da tutti gli enti preposti, come anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il laboratorio di analisi ha invitato a fare attenzione a questo tipo di prodotto e informarsi preventivamente riguardo cosa possano contenere.

Tra i marchi citati, molti sono venduti anche in Italia e sono noti al pubblico con un fatturato altissimo e una proposta di prodotti varia.