Sgominata una tratta di migranti a Trieste, drogavano i bambini per farli stare calmi

Condizioni terribili e droghe date ai minori. Questo è quanto emerso dalle indagini effettuate dalla Dda e dalla Polizia di Trieste che sono riusciti a sgominare una tratta di migranti operante tra la città friulana e la Slovenia. Dopo aver recuperato i clandestini, li facevano camminare per ore nei boschi in condizioni disumane, quindi una volta arrivati a Pomjan venivano messi in auto alla volta di Trieste. Per ogni migrante, i criminali si intascavano 200/250 euro. Le indagini sono partite nel 2022 e hanno portato alla documentazione di ben 32 episodi, ciascuno con decine di persone coinvolte. Per chi era stanco, e rallentava l’avanzata nella foresta, scattavano le botte o veniva imbottito di bevande energetiche per alleviare falsamente il senso di stanchezza. Per i bambini erano previsti anche sonniferi per farli star buoni e non fare chiasso.

Smantellata tratta di migranti tra Slovenia e Trieste

Tra lunedì e martedì le forze dell’ordine hanno messo a segno 13 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone di etnia kosovara/albanese, la maggior parte delle quali residenti a Trieste per tratta di esseri umani. Indagate anche altre 13 persone sempre della stessa provenienza. Gli individui farebbero parte di una rete di passeur che si occupavano di accompagnare i migranti dal confine tra Croazia e Slovenia fino a Trieste.

A sollecitare l’attenzione della Polizia, le coppie di vetture che di solito ad un determinato orario passavano dal confine. Si trattava di automobili di staffetta, con una con a bordo i passeur e l’altra con immigrati clandestini. Un’associazione a delinquere molto ben organizzata, con figure che si occupavano dell’organizzazione dei servizi volti al recupero dei migranti, ed altre che avevano il ruolo di passeur e autisti.

A dare un grande aiuto agli investigatori, la Polizia Slovena, che ha collaborato all’operazione denominata “The End”. L’importo richiesto a ciascun migrante per raggiungere l’Italia era di 200/250 euro, e considerato che spesso venivano fatti anche più viaggi al giorno, con più persone, le cifre guadagnate dall’organizzazione erano molto consistenti.

