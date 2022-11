Sganciata la bomba a Buckingham: il segreto di Re Carlo e Kate viene a galla

Re Carlo e Kate, cosa nascondono i due chiacchieratissimi reali? Spunta fuori il loro segreto. Si infiamma il royal gossip.

Bomba clamorosa dal Regno Unito: viene a galla tutta la verità su Carlo e Kate. Cosa nascondono suocero e nuora? Svelato tutto.

Indiscrezione da Buckingham: viene a galla tutta la verità

Re Carlo III e Kate Middleton, la coppia che non ti aspetti. Cosa nascondono i due famosissimi reali? Spunta fuori il segreto che mette a rischio i rapporti di suocero e nuora con gli altri componenti della casa reale britannica.

Che tra il nuovo Re di Inghilterra e la neo principessa del Galles ci fosse un rapporto particolare, a dir poco speciale, è da sempre palese a tutti. Spesso i due sono stati paparazzati insieme ad eventi organizzati dalla Corona, sorridenti e con sguardi complici che parlavano al posto delle parole.

Che cosa stanno tramando i due rappresentanti più importanti della monarchia inglese? Sganciata la bomba direttamente da Buckingham. Dopo anni spunta fuori finalmente tutta la verità.

Ecco che cosa nascondono nuora e suocero. Ciò che viene fuori potrebbe compromettere definitivamente i rapporti della principessa del Galles e del Re d’Inghilterra con gli altri membri della famiglia reale e minare gli equilibri fragili e precari della monarchia.

Carlo e Kate: ecco cosa nascondono i due reali d’Inghilterra

Sganciata la bomba direttamente sulla Royal Family: Kate e Carlo nascondono un segreto. Di che cosa si tratta? Pare proprio che tra nuora e suocero ci sia un rapporto speciale che va ben oltre a quello di parentela.

A parlare di questa particolare relationship è Judi James che ha rilasciato un’intervista a Express Uk parlando proprio di Kate e Carlo. L’esperta di linguaggio del corpo ha dichiarato che il Re d’Inghilterra e la principessa del Galles vivono in simbiosi.

L’empatia tra di loro è evidente e il loro linguaggio del corpo fa ben intendere che sono l’uno ad agio con l’altra. Vi sarà capitato più volte di vedere durante i servizi televisivi o sui social tramite le foto pubblicate dagli account di corte o dei sostenitori della corona, le uscite pubbliche di Kate e Carlo.

La ex Duchessa di Cambridge e il nuovo sovrano d’Inghilterra sono sempre complici. Più volte tra di loro, violando completamente il protocollo reale, sono scattati addirittura baci in pubblico e baci sulla guancia di lei a lui.

Diverse le foto nelle quali si può vedere Kate che scocca un affettuoso kiss al sovrano sul viso. Pare poi che la nuova principessa del Galles sia anche l’unica a ridere spesso alle battute di Carlo che si dice sia un sovrano non solo rigido ed esigente ma anche molto divertente.

La sua particolare ironia, il classico black humor inglese di King Charles sembra essere molto apprezzato dalla moglie di William. Carlo, secondo l’esperta Judi James, avrebbe un rapporto speciale con Kate ma anche più empatico di quello che ha con sua moglie Camilla.

La nuova Regina consorte raramente sorride alle battute del monarca e appare sempre piuttosto tesa e fredda quando cammina al suo fianco. Kate invece è tranquilla, disinvolta, a suo agio.

Forse, proprio il fatto che abbia conservato l’umiltà e la semplicità insegnatale dalla famiglia che non ha sicuramente sangue blu, la rende speciale agli occhi del Re. Sempre secondo questa esperta di linguaggio del corpo, Kate ha conquistato tutti a corte, non soltanto il nuovo sovrano di Inghilterra.

Per il suo carattere docile, per la sua dolcezza soprattutto, la nuova principessa del Galles si dice che abbia una affinità con tutti i membri maschi della Royal Family. Carlo non ha mai nascosto di provare un gran bene nei confronti di Kate che è sempre al suo fianco, a differenza invece di Meghan con la quale pare che Carlo non vada particolarmente d’accordo. La principessa del Galles ha insomma conquistato tutti ma ha fatto breccia soprattutto nel cuore di King Charles.