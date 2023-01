“Sfrattato da Buckingham”, colpo di scena in casa reale inglese: cos’è accaduto

28Nuovo colpo di scena nella casa reale inglese: è accaduto qualcosa, proprio lui sfrattato da Buckingham Palace. Chi è stato costretto a fare le valigie?

Arrivano a raffica i colpi di scena nella casa reale inglese. Una delle famiglie reali più chiacchierate di sempre si ritrova ad affrontare uno scandalo senza precedenti: lui costretto a fare le valigie e a lasciare Buckingham Palace.

Sembra che sia arrivata la decisione definitiva, quella di estrometterlo definitivamente non solo dai doveri di corte ma anche dalla cerchia dei Windsor. Sono settimane queste molto delicate per Re Carlo che si ritrova a dover prendere decisioni importanti in nome della famiglia e soprattutto per il bene della Corona e della monarchia.

Già sono trascorsi cinque mesi da quando la regina Elisabetta ha lasciato la vita terrena e da quando tutti gli oneri e gli obblighi, prima in capo alla monarca, sono ora sulla testa coronata di Carlo.

Proprio il nuovo sovrano è oggi protagonista di uno scandalo che rappresenta indubbiamente un precedente storico per il Regno Unito. E’ lui che ha preso la decisione di cacciare un membro dalla casa reale. Vediamo nei dettagli che cosa è successo.

Lui fatto fuori da Buckingham Palace

Il nuovo sovrano, Re Carlo, è irremovibile. Il monarca ha preso una decisione che rappresenta per il Regno Unito e per la corona, un precedente storico: ha deciso di cacciare da Buckingham Palace proprio lui. Stiamo parlando del principe Andrea.

Il terzogenito della Regina Elisabetta e del duca Filippo di Edimburgo rappresenta ormai da anni la pecora nera della famiglia Windsor. Gli scandali di cui si è reso protagonista e la vergogna che ha gettato sul buon nome del suo casato, lo hanno reso un elemento scomodo per la monarchia.

Ed ecco, dunque, che il nuovo sovrano ha deciso di sbarazzarsi di lui e lo ha fatto nel modo più chiaro possibile, privando al fratello di accedere persino ai suoi appartamenti privati. Le indiscrezioni arrivano dal The Sun.

Secondo quanto riportato dal noto tabloid, Re Carlo avrebbe proceduto prima con la chiusura del suo ufficio e solo qualche ora fa con quella del suo appartamento. Dunque non c’è più posto a Buckingham Palace per il principe Andrea.

Che cosa ne sarà di lui? Per il momento, il terzogenito Queen Elizabeth si ritroverà a dividere l’appartamento con la sua ex moglie, Sarah Ferguson, presso il Royal lodge a Great Park, dimora un tempo appartenente alla regina madre.

Secondo però il The Sun, ci sono concrete possibilità che il duca di York si trasferisca a St.James Palace, dove sua figlia, la principessa Beatrice, avrebbe deciso di mostrarsi clemente e benevola e di accoglierlo nel suo appartamento a quattro stanze.

Il principe Andrea ha sempre vissuto al palazzo reale, in una suite che è diventata sua negli anni ottanta. Secondo alcune indiscrezioni, negli anni sarebbe accaduto davvero di tutto in quella dimora.

Segreti e misteri a palazzo reale

Sapete che il principe Andrea ha una collezione di orsacchiotti di peluche a cui non può rinunciare? Ebbene, compito delle domestiche e delle cameriere di palazzo, per anni è stato quella di sistemare ogni giorno i suoi adorati orsacchiotti.

La suite di Buckingham Palace per tempo è stata anche la dimora condivisa con la ex moglie Sarah Ferguson e dopo il divorzio da quest’ultima, l’appartamento del divertimento.

Sembra proprio che a palazzo Reale Andrea abbia portato in passato una delle presunte vittime di violenza sessuale, Virginia Roberts, contro la quale tra l’altro sembra voglia intraprendere un’azione legale.

Ricorderete tutti che il terzogenito della Regina Elisabetta ha infamato il buon nome dei Windsor macchiandosi di scandali piuttosto importanti e disgustosi insieme ad Epstein. Per evitare il processo civile pubblico aveva proposto un accordo di 16 milioni di sterline che la vittima però non ha accettato.

Da quando si è diffusa la voce che il duca di York avrebbe intenzione di ritornare nuovamente in aula di tribunale risollevando questa questione infamante, Re Carlo si sarebbe convinto ancora più a volerlo fuori dalla famiglia reale.